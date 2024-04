Israele non molla sull’attacco a Rafah 

Tel Aviv. Israele non molla su Rafah e prepara l’evacuazione della città più a sud della Striscia in vista dell’operazione militare per cui il premier Benyamin Netanyahu lunedì ha annunciato di avere una “data”, senza tuttavia a quanto pare averla comunicata agli americani. «Continuiamo ad avere un dialogo con Israele su un’eventuale operazione a Rafah - ha commentato il segretario di Stato Usa Antony Blinken - e siamo profondamente preoccupati per la sicurezza dei civili». Ma, ha aggiunto, a Washington non è stata comunicata «nessuna data».

Continua intanto ad approfondirsi il solco tra Erdogan e Israele, con il primo che ha annunciato limiti alle esportazioni verso lo Stato ebraico. Obiettivo di Israele resta però l’operazione a Rafah, preceduta dall’evacuazione dei civili. Una fonte israeliana - citata dall’Associated Press - ha fatto sapere che Israele a questo scopo sta acquistando 40.000 tende dove ospitare gli sfollati, anche se questo appare una goccia nel mare di un milione e mezzo di persone che popolano attualmente la città. L’unica possibilità di far slittare l’ingresso dei soldati israeliani a Rafah sarebbe un’intesa su una tregua nei negoziati indiretti in corso al Cairo.

RIPRODUZIONE RISERVATA