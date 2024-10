Israele minaccia, l’Iran blocca i voli Inferno a Beirut 

TEL AVIV. Spaventose bolle di fuoco si sono alzate sabato notte a Dahiye, caravanserraglio di Hezbollah a Beirut sud. Decine di esplosioni in sequenza hanno sventrato edifici e ridotto in polvere qualsiasi struttura si trovasse sulla traiettoria dei missili israeliani. “La notte dell’inferno”, l’hanno definita i residenti della capitale libanese tenuti svegli dai boati e dalla terra che tremava anche a distanza. Nelle stesse ore più a sud, nella Striscia, una nuova operazione di terra dell’Idf ha accerchiato migliaia di miliziani di Hamas nascosti tra gli sfollati tornati nel nord di Gaza. Il terzo fronte, l’Iran, si aspetta in queste ore di vedere nei fatti lo spettro agitato da Yoav Gallant: «Chiunque pensi che un semplice tentativo di farci del male ci dissuada dall’agire, dovrebbe dare un’occhiata a Gaza e Beirut», ha detto il ministro della Difesa israeliano. Teheran, che nel mentre ha sospeso tutti i voli da ieri sera a stamattina, manda a dire a Benjamin Netanyahu di «non giocare con il fuoco» perché «il piano per la risposta ad una possibile azione dei sionisti è stato completamente preparato. Se Israele agisce, ci sarà un contrattacco iraniano».

L’attentato

E mentre il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi, rivolgendosi ai soldati alla vigilia del 7 ottobre, annunciava che «l’ala militare di Hamas è stata sconfitta», Beersheba, nel sud di Israele, è stata teatro di un nuovo attentato terroristico. Un israeliano di origini beduine, il 29enne Ahmad Said Suliman al-Ukabi, è sceso da un autobus e ha aperto il fuoco con un fucile automatico, uccidendo una 19enne, la sottufficiale della guardia di frontiera Shira Haya Suslik, e ferendo altre dieci persone. L’uomo è stato abbattuto da alcuni soldati. E ieri si è appreso che fra le sette vittime dell’attentato del primo ottobre a Jaffa c’era anche un cittadino italiano, Victor Green, di 33 anni. L’uomo, di origini milanesi, viveva in un rifugio di senzatetto.

Finestra stretta

Ieri sul piano internazionale si è registrata una relativa distensione dei rapporti fra Israele e Francia: Emmanuel Macron, che aveva suscitato l’ira di Netayahu proponendo lo stop alle forniture di armi a Tel Aviv, ha sentito il premier israeliano, e pur riaffermando che «è arrivato il momento per il cessate il fuoco» a Gaza e in Libano, ha ribadito che «l’impegno della Francia per la sicurezza di Israele è incrollabile». Nel mentre il Pentagono ha fatto sapere che Gallant mercoledì incontrerà il segretario alla Difesa Lloyd Austin negli Usa. E dall’Italia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando l’attacco di Hamas, ha rimarcato la vicinanza a Israele e la «ferma condanna» per il «barbaro attacco», indicando come priorità l’immediata liberazione degli ostaggi di Hamas, la necessità di sottrarre la popolazione di Gaza alla guerra e il raggiungimento di una definitiva soluzione negoziata tra Israele e Palestina che preveda la creazione di due Stati sovrani e indipendenti.

I sassarini

Intanto l’esercito israeliano si è installato vicino all'Unifil, la missione Onu nel sud del Libano che dallo scorso agosto è guidata dalla Brigata Sassari, occupando alcune posizioni vicino alle forze di pace. Andrea Tenenti, portavoce della missione, spiega che «l'esercito israeliano ha sparato da quelle posizioni a Hezbollah. È inaccettabile compromettere la sicurezza delle forze di pace dell'Onu».

