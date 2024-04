Israele, lascia il capo dell’intelligence 

Tel Aviv. La resa dei conti, annunciata, deflagra di prima mattina con tutto il suo carico di pena e di frustrazione. «Da allora porto con me quel giorno nero, giorno dopo giorno, notte dopo notte. Porterò il dolore con me per sempre». Il generale Aharon Haliva, capo dell’intelligence militare israeliana il 7 ottobre, affida il mea culpa per l’attacco di Hamas e le sue dimissioni a una lettera nella quale parla esplicitamente di «fallimento», anche se rinnova l’impegno a restare al suo posto fino alla nomina di un sostituto. «Farò di tutto per la sconfitta di Hamas e di coloro che vogliono farci del male» scrive il generale, da 38 anni nell’Idf, che ammette: «La divisione di intelligence sotto il mio comando non è stata all’altezza del compito che ci era stato affidato». Dimissioni ampiamente previste che pesano su un esercito che al 199° giorno di guerra e dopo oltre 34 mila morti in gran parte civili a Gaza non è ancora riuscito a smantellare la struttura militare e logistica di Hamas e a catturare Yahya Sinwar, l’inafferrabile capo del gruppo nella Striscia.

E ieri c’è stata un’altra dimissione eccellente, quella del capo del comando centrale Yehuda Fuchs, che lascerà l’incarico ad agosto senza precisare i motivi della decisione. Troppo poco per trarre conclusioni sullo stato dei vertici dell’Idf, ma è un fatto che sull'esercito israeliano sono puntati i riflettori internazionali.

