Israele, la tregua non piace ai radicali  

Tel Aviv. Se il Libano rischia di diventare la prossima guerra aperta di Israele, quella a Gaza vede di nuovo ridursi gli spazi per un'intesa con Hamas per una tregua e il ritorno degli ostaggi. Lo Stato ebraico è «pronto a un'azione molto forte nel nord», ha ammonito il premier Benyamin Netanyahu. «In un modo o nell'altro - ha avvisato - ripristineremo la sicurezza al nord del Paese».

Fatto sta che la possibile intesa è vista come fumo negli occhi dalla destra radicale di governo di Israele che minaccia di far cadere l'esecutivo. Bezalel Smotrich, leader di “Sionismo religioso” si opporrà a un accordo che prevede lo scambio degli ostaggi israeliani con «terroristi che hanno il sangue sulle loro mani». L'altro falco della destra radicale, Itamar Ben Gvir, ha annunciato che il suo partito, “Potere ebraico”, non voterà con la coalizione di governo finché Netanyahu non renderà noto l'accordo sulla possibile tregua con Hamas.

