Israele: «La guerra durerà per tutto il 2024» 

Tel Aviv. Israele continuerà a combattere a Gaza per tutto il 2024, e per questo sarà necessario un cambiamento operativo. Il piano prevede una prima smobilitazione dal nord della Striscia per far rifiatare le truppe, soprattutto i riservisti, che tra l’altro servono anche in patria per sostenere l’economia. È la fase tre del conflitto, che dopo i bombardamenti e la massiccia invasione di terra punta ad azioni chirurgiche contro gli obiettivi di Hamas. Una strategia su cui premono gli Stati Uniti, che nei prossimi giorni invieranno Antony Blinken in una nuova missione in Medio Oriente per tenere vivo il dialogo regionale. Gli sforzi diplomatici del resto appaiono necessari in un fase in cui la guerra rischia di allargarsi.

L’annuncio

L’ultima conferenza stampa dell’anno delle forze armate in Israele si è chiusa con un annuncio significativo. «Gli obiettivi della guerra - ha spiegato il portavoce Daniel Hagari - comportano combattimenti prolungati e noi ci organizziamo adeguatamente. Dobbiamo gestire la distribuzione delle forze». In questo quadro, è la novità, «unità di riservisti torneranno a casa questa settimana» perché «avremo ancora bisogno di loro nel 2024». L’uscita graduale dal settore nord della Striscia è già partita e riguarderà cinque brigate (due di riservisti). Al sud invece l’offensiva si intensifica, in particolare a Khan Yunis, Deir el-Balah e Bani Suheila. A Rafah ci sono notizie di un imminente ingresso nell’Asse Filadelfia, al confine con l’Egitto. La terza fase della guerra durerà «almeno sei mesi», ha riferito ai media un funzionario israeliano. La prima è stata quella di intensi raid per liberare le vie di accesso alle forze di terra e spingere i civili a evacuare. La seconda, l’invasione iniziata il 27 ottobre. E adesso si può passare ad azioni limitate. Le truppe che abbandonano il fronte potrebbero essere reimpiegate al confine con il Libano, dove prosegue lo scontro con Hezbollah.

La sentenza

Nel frattempo sale la tensione nel Mar Rosso. Gli Stati Uniti, che nelle scorse settimane avevano lanciato una coalizione internazionale per difendere i cargo e le petroliere dagli attacchi degli Houthi, hanno affondato tre imbarcazioni dei ribelli yemeniti, accusati di aver preso di mira una portacontainer. Dieci miliziani sono rimasti uccisi.

Intanto, la Corte Suprema ha deciso di annullare un elemento chiave della riforma giudiziaria del governo Netanyahu: l’emendamento della cosiddetta “Clausola di ragionevolezza”, che il governo aveva qualificato come una legge fondamentale. Otto dei 15 giudici che hanno esaminato la questione si sono espressi contro quell’emendamento (che di fatto annullava la “Clausola”). Dodici dei 15 giudici hanno inoltre stabilito che la Corte Suprema ha la prerogativa di annullare una legge fondamentale.

