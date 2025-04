Israele ingloba Rafah nella zona cuscinetto 

Tel Aviv. L’operazione dell’esercito israeliano nel sud di Gaza non ha precedenti, quel che sta succedendo può essere verificato sulle mappe di allerta evacuazione inviate ai residenti sui social dal portavoce in lingua araba nelle ultime settimane. Dal 18 marzo, quando Israele ha ripreso a bombardare la Striscia mettendo fine a due mesi di tregua, l’Idf ha ampliato la zona cuscinetto al confine sud con l’Egitto, assorbendo l’intera città di Rafah, praticamente il 20% dell’enclave. Le foto pubblicate dai media israeliani mostrano grandi sbancamenti di terra, bulldozer militari che spianano le macerie degli edifici distrutti dalla guerra. «Vaste aree vengono conquistate e aggiunte alle zone di sicurezza di Israele, lasciando Gaza più piccola e isolata» nel tentativo di costringere Hamas a rilasciare gli ostaggi, ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz durante una visita al Corridoio Morag.

Nel frattempo sta iniziando a prendere corpo una parte del progetto Trump sullo spostamento della popolazione della Striscia in altri Paesi. Piano che ha sollevato l’indignazione internazionale ma su cui, a quanto pare, Israele sta lavorando alacremente riuscendo a ottenere i primi risultati. «L’Indonesia è pronta a dare rifugio temporaneo ai palestinesi colpiti dalla guerra a Gaza», ha dichiarato il presidente Prabowo Subianto, in partenza per il Medio Oriente.

