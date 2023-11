Israele-Hezbollah, bombe e minacce  

Tel Aviv. S’incendia il fronte di guerra regionale, dal Libano alla Siria, tra Iran, Stati Uniti e Israele, con intensi botta e risposta tra gli Hezbollah sul nord dello Stato ebraico e raid aerei israeliani sul sud del Libano. Un giornalista libanese e alcuni civili israeliani sono stato feriti negli scambi di fuoco, mentre un civile siriano è morto e 8 combattenti filo-iraniani sono stati uccisi in raid aerei statunitensi contro milizie filo-iraniane al confine siro-iracheno. A questi attacchi nella Siria orientale sono seguiti raid con droni contro basi militari Usa compiuti da combattenti sostenuti da Teheran appostati al confine siro-iracheno. Nelle stesse ore il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha visitato le truppe in Alta Galilea e ha ammonito Hezbollah di non «giocare col fuoco».

Nel contesto di crescente tensione, la missione Onu (Unifil) schierata nel sud del Libano, ha messo in guardia dal rischio che la spirale di violenza possa prendere traiettorie inaspettate a causa di «errori» che le parti in guerra possono commettere nei quotidiani scambi di fuoco. Nei giorni scorsi, il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, aveva confermato che il sud del Libano è un «fronte di sostegno» alla resistenza di Hamas a Gaza e un «fronte di pressione» nei confronti di Israele, ribadendo la volontà di Hezbollah di non trasformare l’attuale guerra di logoramento con Israele in un conflitto su larga scala. Secondo un membro di Hamas a Beirut, Ahmed Abdul Hadi, Hezbollah entrerà pienamente in guerra con Israele se l’organizzazione terroristica di Gaza sarà completamente distrutta. «Ora non è il momento. La linea rossa per Hezbollah è la totale distruzione della resistenza a Gaza», ha detto. «La situazione rimane molto tesa nel sud del Libano ma la missione Onu lavora 24 ore al giorno sul terreno a ridosso della linea di demarcazione», ha detto Andrea Tenenti, portavoce di Unifil. «Il comandante della missione, il generale Aroldo Lazaro, è in continuo contatto con gli eserciti israeliano e libanese. Siamo l’unica entità che parla nello stesso momento con le parti coinvolte», ha ricordato Tenenti.

Intanto, soldati israeliani della Brigati Golani sono penetrati nel Parlamento di Gaza City prendendone il controllo. Sono diventate virali sui social la foto delle truppe che espongono le bandiere israeliane dietro il banco della presidenza. «Hamas ha perso il controllo di

Gaza, non ha il potere di fermare l’esercito», ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant secondo cui «i terroristi stanno fuggendo al sud e i civili stanno saccheggiando le loro basi. Non hanno più fiducia nel governo».

Allo stesso tempo, il presidente americano Joe Biden ha chiesto a Israele «azioni meno invasive» contro l’ospedale di Al-Shifa a Gaza. Il portavoce militare di Israele Daniel Hagari, peraltro, ha affermato che Hamas teneva ostaggi israeliani nell’ospedale pediatrico Rantisi a Gaza City. Secondo quanto riferito è stato trovato un tunnel, armi, esplosivi e un’area destinata forse ad essere usata per nascondere ostaggi.

Ostaggio di Hamas nei tunnel di Gaza a tre anni e senza genitori, uccisi nel kibbutz Kfar Aza da quegli stessi terroristi che ora la tengono prigioniera. La vicenda della piccola Avigail Idan è emersa in una telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e l’Emiro del Qatar sceicco Tamim bin Hamad al-Thani. Biden, fa sapere la Casa Bianca, «ha condannato in maniera inequivocabile il sequestro di ostaggi da parte di Hamas, fra cui molti bambini, una delle quali è una piccola di tre anni con cittadinanza americana i cui genitori sono stati uccisi il 7 ottobre». Da allora Avigail è nelle mani dell’ala militare di Hamas: una sorte crudele inflitta a più di 20 bambini, tra cui un bebé di 9 mesi. La loro sorte da allora è ignota, come quella dei 239 ostaggi catturati.

