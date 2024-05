Israele-Hamas, la tregua si allontana 

TEL AVIV. Israele spegne Al Jazeera nel Paese mentre una nuova fumata nera al Cairo allontana l'agognata tregua a Gaza, nonostante l'ottimismo dei giorni scorsi, e avvicina invece l'operazione a Rafah, nel sud della Striscia. Da ieri l'emittente del Qatar non è più visibile in Israele: il governo Netanyahu ha infatti votato la chiusura delle attività e la confisca delle attrezzature della tv, accusata di essere «il megafono» di Hamas a Gaza e di «istigare» contro Israele. Una decisione respinta da Al Jazeera, che l'ha definita «criminale».

Dubbi nell’esecutivo

L'approvazione da parte del governo è avvenuta all'unanimità, con qualche mal di pancia - per la concomitanza con le trattative in Egitto - dei ministri centristi del gabinetto di guerra, Benny Gantz e Gadi Eisenkot. Ad aprile la Knesset ha varato una legge per bandire le «emittenti straniere che danneggiano la sicurezza dello stato». Il ministro delle Comunicazioni Shlomo Karhi ha firmato i provvedimenti che comprendono «la chiusura degli uffici, la confisca delle attrezzature del canale, compresi i cellulari, e il blocco dell'accesso al sito web della tv». Il capo del network in Israele Walid Omary ha preannunciato un ricorso in tribunale.

Il confronto

Frattanto la trattativa tra Israele e Hamas si è consumata in un muro contro muro, sebbene sul tavolo - secondo una fonte araba - ci fosse «la migliore bozza di accordo» elaborata finora. I colloqui in serata sono stati dichiarati conclusi e la delegazione di Hamas - dopo aver fornito la sua riposta ai mediatori di Egitto e Qatar - è tornata a Doha «per consultazioni con la leadership» del movimento. Secondo i media egiziani, tornerà però domani al Cairo per riprendere i negoziati, mentre a Doha è arrivato in tutta fretta il direttore della Cia William Burns per spingere di nuovo alla ricerca di un'intesa prima che tutto «collassi».

Le posizioni restano tuttavia lontanissime. Il nodo è sempre lo stesso: Hamas insiste sulla fine definitiva del conflitto nella Striscia e il ritiro «totale» dell'Idf da Gaza. Condizioni che il premier Benyamin Netanyahu ha seccamente bocciato, liquidandole come diktat inaccettabili.

