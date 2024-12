Israele-Hamas, la tregua per Gaza sembra più vicina che mai 

Tel Aviv. Un accordo per la tregua e il rilascio di ostaggi appare «più vicino che mai», anche se nella Striscia di Gaza si continua a morire. E se la presenza di una delegazione di negoziatori israeliani è confermata a Doha, dove si sta mettendo a punto l’accordo da firmare poi al Cairo, il premier Benyamin Netanyahu è apparso a sorpresa sul Monte Hermon, nella fetta di Siria ex terra di nessuno recentemente rioccupata dall’Idf per cautelarsi contro i nuovi padroni di Damasco, mentre il suo ufficio ha smentito le indiscrezioni diffuse dalla Reuters su un suo viaggio al Cairo, che avrebbe significato la svolta. Svolta che però sembra comunque nell’aria, tanto che oggi nella capitale egiziana è atteso il presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen, invitato “con urgenza” dal rais egiziano al-Sisi. Guerra e (provvisoria) pace dunque appese a un filo. Alla fumata bianca mostrano di credere gli Stati Uniti, che però stemperano con un «cauto ottimismo».

Intanto, arrivano rassicurazioni all’Occidente su Israele, migranti e lotta al terrorismo, in cambio della fine delle sanzioni internazionali contro la Siria e del pieno riconoscimento politico del suo potere: sembra avere le idee chiare il nuovo uomo forte di Damasco, Ahmad Sharaa (Jolani), jihadista appoggiato dalla Turchia, su come negoziare con Stati Uniti e Paesi europei. Mentre un suo colonnello annuncia il futuro scioglimento della coalizione jihadista (Hts) guidata da Sharaa, in varie regioni siriane continuano a emergere tracce di fosse comuni create dal dissolto regime incarnato per mezzo secolo nella famiglia Assad. Nel frattempo l’esercito turco e miliziani siriani filo-Ankara proseguono l’assedio sull’enclave curda di Kobane, nel nord del paese a ridosso del confine turco. Sul fronte politico, il presidente Recep Tayyip Erdogan ad Ankara, con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha incassato «un ulteriore miliardo di euro per il 2024» per gestire i rifugiati.

