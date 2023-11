Israele: «Gaza City è circondata» 

Gaza. La guerra è giunta a una nuova, più intensa fase: l'esercito israeliano ha annunciato che Gaza City è completamente circondata e che, una volta che le truppe entreranno in città, ci potrebbe essere un blitz all'ospedale di Shifa, il principale della Striscia, dove secondo l'intelligence dello Stato ebraico si nasconderebbero alti dirigenti di Hamas.

«La Striscia è ora divisa in due settori: Nord e Sud'», ha detto il portavoce militare Daniel Hagari, al termine di una giornata di violenti bombardamenti, con unità israeliane che avrebbero raggiunto la costa di Gaza. Giornata che si era aperta con l'ennesima strage: un bombardamento israeliano ha centrato il campo rifugiati di Maghazi, nel centro della Striscia, causando la morte di almeno 45 persone, secondo le autorità sanitarie di Hamas che ha aggiornato a 9.770 (4.800 i minori) il bilancio delle vittime a Gaza. Dove tutte le comunicazioni telefoniche e via internet si sono nuovamente interrotte, mentre Hamas ha parlato di «intensi bombardamenti» israeliani nei pressi degli ospedali della Striscia.

Ma Hamas non resta ferma: mentre le sirene d'allarme risuonavano, una robusta salva di razzi è stata lanciata dalla Striscia su Tel Aviv e in tutta la zona centrale di Israele. Forti esplosioni sono avvenute in aria, dovute all'intercettazione dell'Iron Dome. Non ci sono state vittime. Rimane intanto tesissima anche la situazione a Nord con nuovi scambi di colpi con Hezbollah: un drone israeliano ha centrato un'auto, uccidendo tre bambine e la loro zia nel sud del Libano, mentre il "Partito di Dio” rispondeva con un razzo anticarro lanciato nel Kibbutz Yiftach che ha causato la morte di un civile.

A segnalare come parlare di pace sembri al momento impossibile c'è stata anche l'uscita inquietante del ministro per la Tradizione ebraica Amichai Eliahu che ha evocato un'atomica su Gaza come «una delle possibilità», anche se ne andasse della vita dei 240 ostaggi israeliani perché «le guerre hanno un loro prezzo». La bufera è stata immediata: "Le parole di Eliahu sono oltraggiose e fuori dalla realtà - ha replicato Netanyahu. - Le nostre forze operano sulla base del diritto internazionale, per non colpire innocenti».

Il premier lo ha sospeso.

