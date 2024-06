Israele, Gantz lascia il governo 

Tel Aviv. Benny Gantz e il suo partito Unità nazionale lasciano il governo, puntando il dito contro il premier Benyamin Netanyahu che per convenienze politiche «impedisce la vera vittoria» nella guerra a Gaza e non ha un piano per il dopo-conflitto.

«Cuore pesante»

Parlando in diretta tv, l’ex generale ha detto di aver preso questa decisione «con il cuore pesante» e ha attaccato Netanyahu: «Dopo il 7 ottobre, come hanno fatto centinaia di migliaia di israeliani patriottici, ci siamo messi a disposizione. Lo abbiamo fatto anche se sapevamo che si trattava di un cattivo governo. Proprio perché sapevamo che era un cattivo governo». Ma ora «lo Stato di Israele ha bisogno e può ottenere una vera vittoria. Una vera vittoria mette il ritorno a casa dei rapiti al di sopra della sopravvivenza al potere. Una vera vittoria unisce il successo militare con un’iniziativa politica e civile. Una vera vittoria porterà al collasso di Hamas e alla sua sostituzione. Una vera vittoria consiste nel riportare a casa sani e salvi gli abitanti del nord. Una vera vittoria consiste nello stabilire un’alleanza regionale contro l'Iran guidata dagli Usa con tutto il mondo occidentale».

Il falco: «Lo rimpiazzo»

La decisione di Gantz indebolisce ma non abbatte il governo Netanyahu, che alla Knesset ha i numeri per proseguire. Il leader centrista ha chiesto elezioni il prima possibile ma su X il primo ministro gli ha chiesto di «non abbandonare la battaglia», mentre il ministro superfalco Itamar Ben-Gvir ha già chiesto di essere lui a rimpiazzare Gantz nel gabinetto di guerra. Intanto ieri Israele ha celebrato la liberazione dei quattro prigionieri, anche se nel raid per Hamas sono stati uccisi 274 palestinesi, tra cui (circostanza confermata dagli Usa) donne e bambini. Hamas ha aggiunto che nel blitz sono rimasti uccisi altri tre ostaggi, ma su questo non c’è alcuna conferma indipendente. Per l’Idf tre dei quattro liberati erano tenuti prigionieri nella casa di un giornalista palestinese che lavorava per Al Jazeera, Abdullah Jamal, un operativo di Hamas. E il giorno di gioia per Almog Meir Jan, uno degli ostaggi liberati, si è trasformato in un dramma: suo padre Yossi, che dal giorno del suo rapimento si era andato progressivamente spegnendo, è morto poche ore prima che suo figlio fosse portato in salvo. La zia dell’ostaggio liberato, Dina, ha raccontato alla tv pubblica Kan di essere corsa a casa del fratello per dargli la buona notizia solo per trovarlo morto.

