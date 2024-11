Israele e Palestina, la Rai nel mirino 

Amsterdam. Il clima di tensione sulla vicenda israelo-palestinese coinvolge anche la Rai con un’aggressione all’inviato del Tg1 ad Amsterdam da parte di filopalestinesi e una mail di minacce a Report che arriva dal fronte opposto. A denunciare l’episodio avvenuto nella città olandese, pochi giorni dopo l’attacco ai tifosi della squadra di calcio israeliana Maccabi, è stato il direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci. «Lunedì, un nostro giornalista, Marco Bariletti, ad Amsterdam è stato circondato e aggredito da filopalestinesi - ha raccontato durante un’audizione in Commissione Segre al Senato -. Gli è stato sequestrato il telefono, è stato spintonato. Ha vissuto momenti di grande terrore e alla fine gli è stato chiesto, mentre era filmato da questi signori, di urlare “free Palestine”». Coinvolto nell’aggressione anche l’operatore Bartolo Mercadante. Su istruzioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’ambasciatore d’Italia Giorgio Novello ha preso contatto con le autorità olandesi per raccogliere informazioni sull’episodio, sottolineando che avviene «nel contesto grave che ha visto aggressioni a tifosi israeliani e di rigurgito di antisemitismo». Ieri, invece, il conduttore di Report Sigfrido Ranucci aveva denunciato le «agghiaccianti minacce arrivate via mail alla redazione di Report dopo il servizio sul conflitto tra Israele e Palestina» andato in onda domenica.

RIPRODUZIONE RISERVATA