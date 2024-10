Israele e Paesi arabi allo stesso tavolo per il cessate il fuoco 

Tel Aviv. Le ostilità in Libano e Gaza non accennano a rallentare, ma la diplomazia non si dà per vinta. Sono ancora una volta gli Stati Uniti a guidare gli sforzi per una de-escalation, con l’undicesima missione in Medio Oriente di Antony Blinken. «È il momento per porre fine alla guerra nella Striscia», da cui tutto è cominciato oltre un anno fa, è il messaggio rivolto ai principali interlocutori. All’alleato israeliano, a cui viene chiesto di contenere la rappresaglia all’Iran, mentre con i sauditi la chiave è la normalizzazione dei rapporti con lo Stato ebraico. Appelli al momento stridenti, tuttavia, con il diluvio di bombe nella Striscia e con il fuoco incessante di Hezbollah e dell’Idf nel Paese dei cedri.

Gli Stati Uniti considerano la morte di Yahya Sinwar un possibile punto di svolta a Gaza, che può aprire la strada alla pace, a liberare gli ostaggi e a consentire ai civili «di ricostruire le loro vite libere da Hamas». Blinken lo ha detto a Benyamin Netanyahu a Gerusalemme e lo ha ribadito al principe Mohammed bin Salman nella tappa saudita del suo tour. I due leader sono stati invitati a cogliere «l’incredibile opportunità» di stabilizzare le relazioni bilaterali. Riavviando il percorso virtuoso degli accordi di Abramo tra Israele e alcuni Paesi arabi, interrotto dopo il 7 ottobre. Quella dell’intesa con Riad, secondo Washington, è una leva che potrebbe convincere Netanyahu ad accettare un cessate il fuoco nella Striscia. Su questo tema, oltre che sul Libano, Blinken si confronterà anche con il Qatar. Sul fronte opposto si muove anche Hamas: un alto funzionario è volato a Mosca per discutere della «fine della guerra con Israele nella Striscia e degli sforzi per unire i palestinesi». La pacificazione tra Israele e arabi in chiave strategica punta a isolare l’Iran, nella speranza che smetta di alimentare le milizie sciite. Nel frattempo anche Teheran tesse la sua tela, e il presidente Masoud Pezeshkian, al vertice dei Brics in Russia, ha chiesto di «fermare i crimini» di Israele.

RIPRODUZIONE RISERVATA