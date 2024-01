Israele contro l’Unrwa: «Via da Gaza» 

Tel Aviv. Israele attacca l’Unrwa e promette che alla fine della guerra l’agenzia delle Nazioni Unite non sarà più a Gaza. La tempesta che si è abbattuta sull'organizzazione dell'Onu per i rifugiati palestinesi - costretta a licenziare dodici suoi dipendenti nella Striscia per un sospetto coinvolgimento nel massacro del 7 ottobre - si sta allargando sempre di più. Dopo gli Usa, anche altri Paesi - dall'Italia al Canada, Gran Bretagna, Finlandia, Australia e Olanda - hanno deciso di congelare i propri finanziamenti all’Unrwa, le cui risorse per le sue strutture a Gaza sono già da tempo traballanti. Una decisione che non è piaciuta a Hamas.

La questione dei rifugiati

«Israele - ha detto il ministro degli esteri Israel Katz - lavorerà per ottenere il sostegno bipartisan negli Usa, nell'Ue e in altre nazioni a livello globale a favore di una politica volta a fermare le attività dell'Unrwa a Gaza». E, per questo, ha chiesto che l'Onu, «assuma azioni immediate contro la leadership dell'Unrwa». Per anni, ha spiegato Katz, «abbiamo messo in guardia: l'Agenzia perpetua il tema dei rifugiati, ostacola la pace e serve come braccio civile di Hamas a Gaza. L'Unrwa è parte del problema». Hamas ha replicato invitando le Nazioni Unite a «non cedere alle minacce e ai ricatti di questa entità nazista canaglia». E ha poi attaccato anche la stessa Unrwa per aver licenziato i dodici dipendenti «sulla base di informazioni provenienti dal nemico sionista» e per aver descritto «la resistenza del popolo palestinese come terrorismo».

Gli aiuti confermati

Tuttavia, lo stop ai fondi per l'Unrwa non significa la fine dell'aiuto ai palestinesi. «Siamo impegnati nell'assistenza umanitaria alla popolazione palestinese, tutelando la sicurezza di Israele», ha spiegato Tajani annunciando la decisione del governo italiano. Lo scorso dicembre, infatti, l'Italia ha stanziato 10 milioni di euro per aiutare la popolazione civile palestinese attraverso altre agenzie Onu, come la Fao e il Pam, o tramite la Mezzaluna rossa. In Israele si sta infittendo sempre più la protesta contro il governo di Benyamin Netanyahu di cui si chiedono le dimissioni con l'accusa di non fare tutto il necessario per gli oltre 130 ostaggi ancora a Gaza e di non prendere in considerazione, per questo risultato, un possibile cessate il fuoco.

