Israele colpisce Gaza, tensione nella Striscia: strage di civili e bambini 

Tel Aviv. Alta tensione a Gaza con lo spettro di una nuova guerra su larga scala. Nella notte di ieri Israele ha colpito la Jihad islamica nella Striscia uccidendo 13 persone: tre di questi erano comandanti di spicco della fazione ma tra le vittime si contano 10 civili, di cui «4 donne e 4 bambini», secondo il ministero della Sanità locale. Il bilancio complessivo degli uccisi è salito a 15 con i due miliziani colpiti in un nuovo raid dell’aviazione mentre - secondo l’esercito - trasportavano in auto missili anti tank da usare contro Israele.

L’attenzione

Ora tutti gli occhi sono puntati sulla reazione delle fazioni armate a Gaza che, dopo gli attacchi, hanno promesso ad Israele e ai suoi leader che pagheranno «un prezzo per il loro crimine». L’operazione “Scudo e freccia”- come è stata chiamata dall’esercito israeliano - è stata lanciata con l’obiettivo di stroncare lo stillicidio di razzi dall’enclave palestinese da cui la settimana scorsa ne sono partiti 102 in poche ore, fermati solo da un faticoso cessate il fuoco. «Quegli arci assassini - ha detto il premier Benyamin Netanyahu riferendosi ai tre comandanti della Jihad - erano responsabili di lanci di razzi da Gaza verso Israele e dell'istigazione al terrorismo in Giudea e Samaria contro i nostri civili. Siamo nel pieno di una campagna e - ha promesso dopo aver incassato anche l’appoggio dell’opposizione al suo governo - siamo pronti ad ogni sviluppo. Suggerisco ai nostri nemici di non scherzare con noi».

Lo scenario

Nella comunità israeliane a ridosso della Striscia - dove è stato dichiarato lo stato d’allerta - è in atto una migrazione di migliaia di persone che fuggono per timore dei razzi. Molti municipi delle zone stanno affittando alberghi altrove per ospitare i cittadini in fuga. L’esercito ha spiegato a quelli che restano nella zona di stare accanto ai rifugi mentre le lezioni nelle scuole sono state sospese. Le rotte per i voli in partenza dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv sono state spostate più a nord, nel timore di lanci diretti verso lo scalo. I rifugi sono stati aperti anche in altre città, Tel Aviv compresa.