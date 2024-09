Israele colpisce di nuovo in Siria: la reazione dell’Iran 

Tel Aviv. Israele torna a colpire in Siria. Dopo l’attacco dello scorso aprile al consolato iraniano a Damasco che aveva provocato una risposta senza precedenti di Teheran con droni e missili contro lo Stato ebraico, stavolta i jet dell’Idf hanno colpito nella notte tra domenica e lunedì diversi siti militari nella zona di Masyaf, nella provincia centro-occidentale di Hama, causando decine di vittime e suscitando nuovamente l’ira dell’Iran. Secondo l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, almeno 26 persone sono rimaste uccise nei raid che avrebbero preso di mira, con 14 missili, anche un centro di ricerca che sviluppa armi iraniane, in particolare «droni e missili di precisione». Tra le vittime, ha aggiunto l’ong con sede a Londra, ci sono 11 miliziani siriani filo-iraniani, 2 combattenti degli Hezbollah libanesi, 4 militari governativi e almeno 5 civili. I feriti sono almeno 32. Si tratta di «uno dei raid più violenti» condotti da Israele in Siria, ha commentato il direttore Rami Abdel Rahman.

L’esercito israeliano non ha confermato gli attacchi in territorio siriano, mentre Damasco - che ha denunciato la morte di “18 martiri” - ha rivendicato, attraverso l’agenzia ufficiale Sana, di aver «abbattuto alcuni missili» del «nemico israeliano». Il ministero degli Esteri siriano ha inoltre accusato Israele di «provocare un’ulteriore escalation nella regione». Ma è soprattutto Teheran a condannare l’attacco definendolo un atto «criminale» e respingendo le ricostruzioni secondo cui sarebbe stato colpito un sito di produzioni di armi iraniane. «L’affermazione è priva di fondamento», ha sottolineato il ministero degli Esteri, che ha smentito anche le affermazioni dell’Ue secondo cui l’Iran sta fornendo missili alla Russia.

RIPRODUZIONE RISERVATA