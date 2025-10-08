Israele, c’è il veto su Barghouti ma l’accordo sembra più vicino Trump: «Potrei andare a Gaza» 

Con l'arrivo a Sharm el Sheik dei due inviati del presidente Usa, il capo-negoziatore israeliano, il premier qatarino, l'ufficialità della presenza del capo dell'intelligence turca, è entrato nella fase operativa il negoziato per l'accordo di pace a Gaza e la liberazione di tutti gli ostaggi. Le dichiarazioni riportate dai media arabi sono positive, caute ma comunque ottimiste quelle israeliane. Il notiziario del ben informato Channel 12 riferisce che i mediatori del Qatar ritengono che si possa raggiungere un accordo entro domani: l'obiettivo è annunciarlo questa settimana e iniziare a liberare gli ostaggi la prossima. E Donald Trump fa sapere che domenica andrà «sicuramente in Egitto, forse anche a Gaza», assicurando che i negoziati «vanno bene» e che «l'accordo è vicino». Quasi cosa fatta, è trapelato ieri a tarda sera dai media americani e israeliani.

Dopo il primo round dei colloqui ora si entra nella fase delicata. A cominciare dallo scambio degli ostaggi e dei prigionieri israeliani trattenuti nelle celle israeliane. Le parti si sono scambiate le liste. E quella di Hamas, che chiede più dei 250 ergastolani previsti, conterebbe nomi - come quello di Barghouti - che per Israele restano una «linea rossa». Con Netanyahu che sarebbe intenzionato a porre un vero e proprio veto. Resta anche il nodo del rilascio dei rapiti, soprattutto quelli ormai senza vita per i quali la fazione palestinese ha annunciato che ci vorrà molto tempo per rintracciarli. Da sciogliere anche il nodo del disarmo e del ritiro dell'Idf. Punto quest'ultimo su cui Doha ha chiesto precise garanzie.

Ottimismo

I mediatori restano comunque ottimisti e il presidente egiziano Sisi ha invitato Donald Trump al Cairo alla cerimonia della firma dell'accordo tra Israele e Hamas. Nel frattempo il sito più letto in Israele, Ynet, rivela che le autorità di Gerusalemme si stanno preparando anche alla possibilità dell'arrivo di Trump in caso di accordo. In serata l'apertura del presidente Usa. A Sharm el-Sheikh ieri hanno preso parte alle discussioni tutti i principali mediatori: Witkoff e Kushner per gli Usa, il capo della delegazione israeliana Ron Dermer, il primo ministro del Qatar Mohammed al-Thani, il direttore dell'intelligence turca (Mit) Ibrahim Kalin. Per Hamas ci sono Zaher Jabarin e Khalil al-Hayya. Secondo fonti palestinesi, le divergenze riguardano in particolare le liste dei detenuti da includere nello scambio con i rapiti.

Il nodo “big seven”

L'organizzazione islamista ha incluso tra gli ergastolani da rilasciare i nomi dei cosiddetti "big seven”: Marwan Barghouti, Ahmed Saadat, Hassan Salameh Abdullah, Ibrahim Hamed, Abdullah Barghouti, Abbas al-Sayed, Nayef Barghouti. Tutti hanno decine di pene a vita da scontare per reati legati al terrorismo. Hamas, si è appreso, avrebbe chiesto anche la restituzione dei corpi di Yahya e Muhammed Sinwar. Gerusalemme non è intenzionato a rilasciare neanche i miliziani della Nukhba di Hamas che hanno commesso il massacro due anni fa. Gli americani, dicono i media israeliani, sono determinati a non lasciare il tavolo dei negoziati fino alla firma dell'accordo.

