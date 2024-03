Israele cambia le parole della canzone: sarà in gara 

Le pressioni giunte dall'Europa hanno avuto effetto e Israele rinuncia a presentare la canzone “October Rain” all'Eurovision Song Festival. Dopo l'intervento dello stesso capo dello Stato Isaac Herzog - secondo cui è di interesse prioritario che Israele partecipi in ogni caso a Malmo, in Svezia - l'Ente israeliano per le trasmissioni Kan ha annunciato che invierà al giudizio dell'Ebu (European Broadcasting Union) un'altra canzone, intitolata “Hurricane”. La melodia, ha fatto sapere Kan, è la stessa, ma il testo (prodotto dagli stessi autori, Keren Peles e Avi Ohayion) è stato cambiato. Se in “October Rain” erano stati rilevati riferimenti, almeno impliciti, al dramma vissuto in Israele il 7 ottobre, la nuova canzone parlerà, secondo indiscrezioni in ambienti musicali, di una giovane donna dopo una crisi personale.

In un comunicato Kan ha precisato di «non condividere a tutt'oggi la posizione dell'Ebu, che ha annullato due nostre canzoni (“October Rain” e “Dance Forever”) sostenendo che avevano un carattere politico. Tuttavia abbiamo deciso di accogliere il consiglio giunto dal capo dello Stato Herzog, di fare gli aggiustamenti necessari per consentire ad Israele si essere presente sul palco dell'Eurovision».

Alcune ore dopo la diffusione della nota, Kan ha sottolineato di puntare adesso su “Hurricane”. Se i programmi non cambieranno sarà eseguita la prima volta il 10 marzo dalla cantante Eden Golan.

L’appunto di Herzog: «Mentre i nostri odiatori cercano di sospingerci e di boicottare Israele in ogni forum, noi dobbiamo fare sentire la nostra voce con orgoglio, a testa alta, e sventolare la nostra bandiera».

