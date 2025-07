Israele bombarda la parrocchia di Gaza 

Gaza. Agli occhi del mondo Israele supera un’altra linea rossa. La Sacra Famiglia - unica chiesa cattolica nella Striscia di Gaza, diventata rifugio per sfollati in fuga dalla guerra - è stata colpita da un colpo di artiglieria dell’Idf poco dopo la messa mattutina: tre persone sono morte, altre nove sono rimaste ferite, di cui una in condizioni critiche e due gravi. Ferito lievemente a una gamba anche il parroco, il padre argentino Gabriel Romanelli, che papa Francesco dopo il 7 ottobre usava chiamare quasi tutti i giorni per avere notizie della piccola comunità cristiana nell’enclave palestinese

Protesta anche Parigi

Papa Leone XIV ha voluto far sentire la sua voce e il proprio dolore, rinnovando «il suo appello per un immediato cessate il fuoco» ed esprimendo ancora «la profonda speranza di dialogo, riconciliazione e pace durevole». Nell’immediato Israele si sarebbe giustificato parlando di un errore di tiro, l’esercito ha poi fatto sapere di voler approfondire le circostanze dell’incidente. «Israele non prende mai di mira chiese o siti religiosi e si rammarica di qualsiasi danno a un sito religioso o a civili non coinvolti», ha dichiarato il ministero degli Esteri. Parole che non frenano l’indignazione della comunità internazionale. Giorgia Meloni ha definito «inaccettabili» gli attacchi che «da mesi» Israele compie contro la popolazione civile: «Nessuna azione militare può giustificare un tale atteggiamento». «Un atto grave contro un luogo di culto cristiano», ha detto Antonio Tajani, che ha chiesto al ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar che «venga fatta chiarezza sulla responsabilità del raid» sulla parrocchia. Anche Parigi chiede che si ponga fine «alla carneficina a Gaza» e giudica «inammissibile» l’attacco alla chiesa, «posta sotto la protezione storica della Francia» in base a un accordo risalente agli inizi del secolo scorso.

Il Patriarcato

Nell’attacco hanno perso la vita il portiere della parrocchia, Saad Issa Kostandi Salameh di 60 anni, e due donne: Foumia Issa Latif Ayyad, un’84enne che era nella tenda della Caritas adibita a centro per il sostegno psicologico, e Najwa Abu Dawud, deceduta ore dopo per le ferite riportate nel raid.

Il Patriarcato Latino di Gerusalemme, guidato dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha condannato «l’attacco contro civili innocenti e contro un luogo sacro. Tuttavia - ha sottolineato - questa tragedia non è più grande né più terribile di molte altre che hanno colpito Gaza. Molti altri civili innocenti sono stati feriti, sfollati e uccisi».

