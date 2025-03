Israele bombarda ancora Gaza: «Ucciso il nuovo premier di Hamas» 

Gaza. L’offensiva israeliana su Gaza ha superato il tragico traguardo dei 50mila morti, denunciano le autorità di Hamas davanti alla rinnovata campagna dell’esercito ebraico, che dalla Striscia al Libano ha riportato il Medio Oriente nel pieno della guerra dopo una tregua di meno di due mesi. E mentre dalle piazze in Israele e dalle cancellerie mondiali si solleva l’appello a tornare al dialogo, il governo di Netanyahu (contestato sul fronte interno, dove monta sempre di più la protesta per il siluramento del capo dello Shin Bet Ronen Bar e della procuratrice generale) tira dritto, con l’Idf che ha avviato l’offensiva sul sud della Striscia circondando un distretto di Rafah, mentre a Khan Yunis ieri in serata la protezione civile locale ha riferito che un bombardamento israeliano ha colpito l’ospedale Nasser, provocando almeno cinque morti e numerosi feriti secondo Al Jazeera. L’Idf ha confermato la responsabilità dell’attacco, rivendicando di aver «colpito un terrorista chiave di Hamas» che il ministro della Difesa Israel Katz ha identificato come Ismail Barhoum, definendolo «il nuovo premier di Hamas a Gaza». Dal 18 marzo, ripresa delle operazioni militari israeliane, almeno 673 palestinesi sono stati uccisi nella Striscia di Gaza, dove lo Stato ebraico ha accompagnato i bombardamenti con l’interruzione della fornitura di elettricità e acqua, nonostante l’allarme delle agenzie internazionali per la catastrofe umanitaria che vivono i milioni di civili palestinesi dall’inizio delle ostilità.

L’obiettivo di Netanyahu resta costringere Hamas a cedere, liberando gli ultimi 58 ostaggi - vivi e morti - ancora in mano ai miliziani. Per raggiungerlo, l’esercito israeliano martella senza sosta in cielo e in terra l’enclave, rivendicando la distruzione degli avamposti di Hamas e per ultima, l’uccisione di Barhoum, membro dell’ufficio politico di Hamas, nel raid sull’ospedale Nasser. «Era il nuovo premier di Hamas a Gaza che ha sostituito Essam al-Dalis, il precedente primo ministro eliminato qualche giorno fa», ha dichiarato Katz. La sua uccisione porta a quattro i membri dell’ufficio politico di Hamas morti sotto le bombe israeliane da martedì scorso, dopo Salah al-Bardawil - elemento di spicco eliminato in un raid a Khan Yunis - Yasser Harb e al-Dalis. L’Idf ha poi spinto l’offensiva fino al profondo sud della Striscia, dove i volantini caduti sul quartiere di Tel al-Sultan di Rafah per invitare a evacuare la zona hanno trascinato la popolazione nel panico.

