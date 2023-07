Israele avvia la riforma della giustizia e le proteste dilagano nel Paese 

Tel Aviv. Il governo di destra di Benyamin Netanyahu approva l’inizio della riforma giudiziaria e la protesta dilaga a Gerusalemme e nel resto del Paese. Israele - a giudizio sia dei favorevoli sia degli oppositori della “clausola di ragionevolezza” - ha vissuto una giornata storica i cui effetti non sembrano destinati a esaurirsi in breve. Nei tempi previsti prima della pausa estiva, l’esecutivo di Netanyahu ha incassato una vittoria iniziale per una riforma che sta spaccando sempre di più il Paese mentre l’opposizione per protesta ha abbandonato l’aula al momento della votazione.

I favorevoli al provvedimento sono stati 64 su 120 (l’attuale maggioranza parlamentare), zero quelli contrari e gli astenuti. Con un testo di 5 righe, è stata spazzata via la “clausola di ragionevolezza”, la possibilità - in un Paese che non ha una Costituzione ma solo Leggi fondamentali - che garantiva alla Corte Suprema di invalidare atti istituzionali giudicati “irragionevoli”. La Corte Suprema avrà dunque le mani legate.

