Israele attacca, l’Iran risponde È guerra, escalation drammatica 

È guerra tra Israele e Iran. Alle tre di notte di venerdì l’aeronautica israeliana ha preso il controllo dei cieli iraniani, colpendo siti militari e nucleari, decapitandone i vertici, e uccidendo «78 civili». Dopo una giornata di minacce, in serata il regime degli ayatollah ha risposto con il lancio di almeno 150 missili balistici, alcuni dei quali hanno bucato la proverbiale difesa aerea israeliana: esplosioni, incendi e feriti si sono registrati a Tel Aviv e a Gerusalemme mentre risuonavano le sirene, con la popolazione chiusa nei rifugi. Teheran ha poi rivendicato di aver abbattuto due jet israeliani e di aver «catturato un pilota donna», notizia smentita poi da Israele. Dopo i raid iraniani, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha presieduto in un bunker sotterraneo il vertice della sicurezza con i ministri del gabinetto.

Gli obiettivi centrati

I caccia di Tsahal hanno bombardato ininterrottamente «oltre 200 obiettivi», tra siti nucleari, lanciamissili e droni, infrastrutture militari strategiche della Repubblica islamica. L’articolato comando militare iraniano è stato letteralmente decimato, così come la squadra di scienziati nucleari che ha guidato la corsa alla bomba atomica. L’attacco preventivo annunciato nel cuore della notte dal ministro della Difesa Israel Katz ha ottenuto risultati attesi da decenni, ma con un prezzo da pagare. «Il regime sionista avrà un destino amaro e doloroso, con conseguenze gravi e distruttive. Apriremo le porte dell’inferno», ha minacciato il nuovo comandante delle Guardie rivoluzionarie Mohammad Pakpour, nominato poco dopo dopo l’uccisione del potente predecessore Hossein Salami. L’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema iraniana, ha minacciato Israele: «Ha commesso un crimine grave e non la farà franca. Ha dato inizio a una guerra» e non sarà permesso compiere attacchi «mordi e fuggi» senza gravi conseguenze. «Il regime sionista», ha puntualizzato, «non resterà indenne dalle conseguenze del suo crimine. Il popolo iraniano deve avere la certezza che la nostra risposta non sarà misurata». Il premier israeliano Benyamin Netanyahu aveva dichiarato di aspettarsi «diverse ondate di attacchi iraniani». La prima, con un centinaio di droni, è stata fermata dai sistemi di difesa che li hanno abbattuti prima che entrassero nello spazio aereo israeliano. Poi in serata l’allerta massima per un attacco dall’Iran - l’operazione “Vera Promessa 3” - comunicata dall’esercito è arrivata sui telefoni cellulari di tutte le persone che si trovano nel territorio del Paese, preludio ad almeno tre ondate di missili balistici dall’Iran.

Vertice annullato

L’operazione israeliana, denominata Leone Nascente, arriva alla vigilia del sesto round di colloqui tra Usa e Iran, previsto in Oman domani, subito annullato. Il premier israeliano ha affidato a un video il messaggio ai cittadini per spiegare la decisione di attaccare: «Stavano cercando di accelerare la produzione e fabbricare 300 missili balistici al mese, pari a 10mila missili in tre anni, 20mila in sei, ognuno con una tonnellata di esplosivo. È come far cadere autobus carichi di esplosivo sulle città israeliane: anche questa è una minaccia esistenziale», ha detto. Ma intanto a far cadere tonnellate di esplosivo sono stati i caccia dell’Iaf colpendo a più riprese l’impianto di arricchimento dell’uranio di Natanz, quello di Fordow, e il sito di Isfahan. Secondo funzionari della difesa i danni sono ingenti, ma Teheran sminuisce: «Solo in superficie e non ci sono vittime».

«Operazione storica»

Israele, ha avvisato Netanyahu, proseguirà la sua campagna. «Abbiamo eliminato comandanti militari di alto rango, scienziati nucleari di alto livello, l’impianto di arricchimento più importante del regime islamico e gran parte del suo arsenale di missili balistici», ha detto in un video. «Altri attacchi sono in arrivo. Il regime non sa cosa lo ha colpito, né cosa lo colpirà. Non è mai stato così debole». Ha invitato gli iraniani a unirsi contro «un regime malvagio e oppressivo», affermando che Israele è impegnato «in una delle più grandi operazioni militari della storia. È giunto il momento per il popolo iraniano di unirsi attorno alla sua bandiera e alla sua eredità storica, battendosi per la propria libertà dal regime malvagio e oppressivo». Intanto l’Iran afferma che i danni ai siti nucleari di Fordo, a sud di Teheran, e Isfahan, nel centro del Paese, sono contenuti. «I danni sono stati limitati ad aree che non hanno causato danni agli edifici nel caso di Fordo. Anche a Isfahan ci sono stati attacchi in diversi punti, legati a magazzini che hanno preso fuoco», ha dichiarato il portavoce dell’agenzia Behrouz Kamalvandi, aggiungendo che «i danni non sono stati estesi e non c’è motivo di preoccupazione in termini di contaminazione radioattiva».

