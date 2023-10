È di più di 900 morti il drammatico bilancio dell’attacco di Hamas a Israele. Oltre 130 il numero degli ostaggi. Tra i dispersi due italiani (due coniugi) con doppio passaporto. Durissima la risposta di Netanyahu. I caccia F16 bombardano Gaza (centinaia le vittime), la Striscia è sotto assedio totale: non passano nemmeno i viveri. Il mondo si interroga su come l’intelligence non abbia previsto l’attacco.

