Israele approva il piano che divide in due la Cisgiordania 

«È la fine dell'illusione dello Stato di Palestina». Esulta il ministro israeliano Bezalel Smotrich, falco dell'ultradestra del governo Netanyahu, nell'annunciare l'approvazione definitiva della nascita del nuovo insediamento E1 a est di Gerusalemme, che di fatto taglia in due la Cisgiordania, separandone il nord e il sud e frammentando ancor di più il territorio di un eventuale futuro Stato.

«Lo Stato palestinese viene cancellato dal tavolo non con slogan, ma con i fatti», è il reale obiettivo rivendicato dallo stesso Smotrich, per cui ognuna delle 3.400 nuove unità abitative destinate ai coloni rappresenta «un chiodo sulla bara di quest’idea pericolosa».

Il progetto di nuove colonie, ritenute illegali dalle Nazioni Unite in base al diritto internazionale, è stato condannato dall'Autorità nazionale palestinese, che accusa Israele di voler trasformare la Cisgiordania in una «vera e propria prigione» e di voler «minare le prospettive di attuazione della soluzione dei due Stati». Stessa considerazione avanzata dall'Unione europea, che ha rinnovato l'appello a Israele a rinunciarvi: «La politica di insediamento, che comprende demolizioni, trasferimenti forzati, sfratti e confische di abitazioni, deve cessare. Insieme alle continue violenze dei coloni e alle operazioni militari, queste decisioni unilaterali stanno alimentando una situazione già tesa».

