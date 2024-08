Israele anticipa Hezbollah con le bombe 

Tel Aviv. L'ora era precisa: le cinque del mattino di ieri, quando secondo l’intelligence i miliziani sciiti del Libano devoti all'Iran avrebbero dovuto lanciare - dopo 26 giorni di indecisioni - la vendetta contro Israele per l'uccisione del loro capo militare Fuad Shukr a Beirut. L'informazione era talmente puntuale che prima delle 4, dalla “fossa” della Kirya, il bunker del ministero della Difesa a Tel Aviv, il capo di stato maggiore Herzi Halevi ha dato il via al contropiede dal campo israeliano. Cento caccia si sono alzati in volo tutti insieme verso il Libano meridionale, dove hanno bombardato e distrutto migliaia di lanciarazzi di Hezbollah in quaranta postazioni diverse, sostiene l'esercito israeliano. Solo diverse centinaia erano destinate a essere utilizzati in questo attacco a Israele.

Stato di emergenza

Negli stessi momenti in cui partivano i raid aerei è stata disposta la chiusura dell'aeroporto internazionale di Tel Aviv: il ministro della Difesa, Yoav Gallant, ha dichiarato 48 ore di stato d'emergenza e il premier Benyamin Netanyahu ha convocato il Gabinetto di sicurezza. La Casa Bianca ha informato che stava seguendo la situazione. I soldati del Partito di Dio, quando i jet israeliani hanno finito velocemente il loro lavoro, hanno risposto tirando contro il nord dello Stato ebraico, a poche centinaia di metri, salve di razzi e droni: 320 in tutto, principalmente contro undici basi militari dell'Idf.

Le parole di Netanyahu

Aprendo il Gabinetto di sicurezza alle 7 del mattino, Netanyahu ha fornito la prima dichiarazione pubblica della giornata: «Abbiamo scoperto i preparativi di Hezbollah, che era pronto ad attaccare Israele, e abbiamo dato ordine all'esercito di agire subito per eliminare la minaccia». Insomma, un'offensiva per prevenire un attacco massiccio. Più tardi, davanti al Gabinetto di governo, il primo ministro ha aggiunto: «Siamo determinati a fare di tutto per difendere il nostro Paese, per riportare gli abitanti del nord nelle loro case e sostenere una semplice regola: se qualcuno ci fa del male, noi rispondiamo facendogli del male».

La replica di Hezbollah

Dall'altra parte del confine, in Libano, la risposta si è fatta aspettare fino al pomeriggio inoltrato, quando il leader di Hezbollah, Hasan Nasrallah, ha detto che il «nemico israeliano ha superato la linea rossa uccidendo Shukr. La risposta è stata ritardata fino a oggi per molti fattori, tra cui i negoziati per il cessate il fuoco a Gaza». Conferma, come avevano già riferito fonti della sicurezza israeliana, che «l'obiettivo principale era la base di Glilot», quartier generale del Mossad e base dell'unità 8200, corpo d'élite dell'intelligence, oltre a una non meglio specificata base di difesa aerea. «Abbiamo lanciato più di 300 razzi Katyusha alle 5,15 e per la prima volta droni dalla Bekaa», ha detto Nasrallah.

La controreplica

Netanyahu a quel punto ha aggiunto che «Nasrallah a Beirut e Khamenei a Teheran devono sapere che quello che è successo non è la fine della storia: non finisce qui». Poche ore dopo la fine degli attacchi sui due fronti, le restrizioni di sicurezza in Israele, escluso il nord, sono state ritirate, e l'aeroporto è stato riaperto.

RIPRODUZIONE RISERVATA