Ultimatum di Israele ai palestinesi che vivono a Gaza: andate via se tenete ai vostri cari. In serata è partito un raid su vasta scala mentre truppe da terra entravano nella Striscia alla ricerca degli ostaggi detenuti da Hamas. Il premier Netanyahu ha mostrato le foto dei bimbi trucidati, postandole anche sui social: «Terroristi da estirpare come l’Isis». In Francia un docente è stato ucciso al grido di «Allah Akbar».

l alle pagine 12, 13