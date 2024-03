Israele al Girotonno, è polemica 

La prima volta di Palestina e Israele ospiti nella sfida tra chef al Girotonno dà un sapore speciale alla ventesima Tuna Competition, ma sui social, nella pagina ufficiale della kermesse, scoppia la polemica.

La kermesse

Tutto è iniziato qualche giorno fa: il primo a dare la notizia degli ospiti sulla propria pagina Facebook è stato il sindaco di Carloforte. Postando le foto degli chef palestinesi, il primo cittadino ha commentato soddisfatto: «Non è solo cibo, non è solo musica, non è solo divertimento. Girotonno è pace, è dialogo, è fratellanza. La presenza di Palestina e di Israele testimonia questo messaggio: un messaggio di riconciliazione». Sotto il post del sindaco nessuna polemica da parte dei paesani, diversi cuori nelle reazioni e messaggi di apprezzamento. La musica però è cambiata quando, qualche giorno più tardi, nella pagina ufficiale del Girotonno (con contatti in prevalenza regionali e nazionali) , dopo gli annunci degli altri Paesi in gara è stata pubblicata la foto della chef israeliana. Nel giro di poche ore sotto il post una scia di commenti: “Free Palestine”, hanno scritto molti, altri hanno annunciato che non parteciperanno al Girotonno in disaccordo con la presenza di Israrele alla gara culinaria, altri ancora hanno invitato a boicottare la manifestazione. Si trova davvero di tutto: c’è chi applaude ironicamente al tempismo dell’invito di Israele proprio quest’anno, mentre in Medioriente il conflitto è più drammatico che mai; pochi, pochissimi, chiedono che non si confondano i Governi con i singoli cittadini.

Le reazioni

Una vera e propria levata di scudi virtuale ma il sindaco Stefano Rombi difende la scelta. «A livello politico sarebbe più comodo non fare nulla - dice - noi, nel nostro piccolo, abbiamo pensato di lanciare un messaggio. Certo, siamo consapevoli che non riusciremo ad influenzare le vicende mondiali, così come non ci riusciranno quelli che commentano sui social, ma con questa scelta abbiamo voluto lanciare un messaggio di speranza. Non significa ignorare la terribile tragedia umanitaria che coinvolge Gaza, né dimenticare l’attentato spregevole di Hamas in Israele o tutti i precedenti settant’anni di storia in quelle terre. Ma è necessario superare i Governi e gli estremisti e concentrarsi sulle persone, questo è il senso della nostra scelta: chef della Palestina e di Israele insieme, per un evento sulle rive del Mediterraneo».

La chiesa

Un messaggio che strappa l’applauso di don Antonio Mura, responsabile della Pastorale Sociale della Diocesi di Iglesias. «È una scelta condivisibile - dice don Mura - le iniziative che mettono al centro le persone, superando ideologie e appartenenze , sono da apprezzare. Il Girotonno, tra l’altro, ha sempre avuto nel suo Dna un messaggio di integrazione mediterranea e questo ne è un’ulteriore conferma. Proprio oggi, durante l’udienza generale, Papa Francesco ha ricordato la storia di un uomo palestinese e uno israeliano: entrambi hanno perso le rispettive figlie di 10 e 13 durante il conflitto ma dopo il dramma comune sono diventati amici e portano avanti un percorso di riconciliazione, cancellando l’inimicizia della guerra».

Preparativi

A Carloforte, intanto,è già quasi tutto pronto per la ventesima edizione del Girotonno, chef di tutto il mondo si sfideranno con piatti gourmet a base di tonno rosso. Sul palco di corso Battellieri, tra uno show cooking e un assaggio, saliranno gli chef di Italia, Brasile, Giappone, Grecia, Palestina e Israele. Un giro del mondo, tra tradizioni e culture diverse, con un solo vincitore: il gusto.

