Israele a un passo da Sinwar 

Tel Aviv. A Gaza la guerra prosegue senza soste con i raid israeliani concentrati a sud. E un importante bersaglio colpito: uno dei nascondigli della primula rossa di Hamas, Yahya Sinwar, con una ben strutturata rete di tunnel. In Egitto invece si muove la diplomazia, pur tra mille difficoltà, alla ricerca di una soluzione che garantisca una tregua. Occhi puntati sul Cairo per un confronto tra mediatori locali ed emissari di Hamas. Le operazioni militari israeliane sono proseguite su tutta la Striscia.

I risultati

Nel Nord le forze armate hanno reso noto di aver ucciso decine di terroristi armati, e soprattutto hanno annunciato di aver individuato e demolito un appartamento appartenente a Sinwar, alla periferia di Gaza City. Secondo l’Idf c’erano molti “reperti” che indicavano che l’alloggio venisse utilizzato dal leader di Hamas come nascondiglio. Nel blitz è stato distrutto anche un pozzo profondo 20 metri che conduceva a un tunnel lungo 218 metri con diverse diramazioni. Dotate di elettricità, sistemi di filtraggio dell’aria, impianti idraulici, sale di preghiera e altre attrezzature per consentire ai membri di Hamas di rimanere nascosti a lungo. Di Sinwar non c’era traccia, ma la caccia continua, così come al capo militare Mohammed Deif, di cui è stata trovata un’immagine recente: l’ultima foto dell’uomo che avrebbe pianificato l’attacco del 7 ottobre risaliva a 30 anni fa.

L’offensiva

Il cuore dell’offensiva israeliana in questa fase resta il sud intorno a Khan Yunis, ma nel centro della Striscia è stato preso di mira il campo profughi di Nuseirat, provocando almeno 20 morti e numerosi dispersi, secondo fonti mediche palestinesi. L’agenzia Onu per i rifugiati ha denunciato che l’esercito ha sparato contro un convoglio di aiuti, mentre fonti sanitarie locali hanno riferito che i morti dall’inizio della guerra sono oltre 21.500. In Cisgiordania un’auto guidata da un palestinese ha travolto e ferito quattro israeliani vicino Hebron, e l’assalitore è stato ucciso sul posto dai soldati. Sul fronte del Libano, sono stati identificati diversi lanci di razzi da nord e l’Idf ha risposto con fuoco di artiglieria contro una “infrastruttura di Hezbollah”. Undici membri della Guardia rivoluzionaria di Teheran sarebbero rimasti uccisi. Intanto, c’è un caso alla Corte internazionale di giustizia dell’Aja, perché il Sudafrica ha denunciato Israele al tribunale dell’Onu per «azioni genocide contro la popolazione palestinese a Gaza».

