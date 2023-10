Ispezione sui conti di Visibilia, il Tribunale ordina l’esame dei bilanci  

Milano. Spetterà a una commercialista andare a vedere nei conti di Visibilia Editore, ma anche nell’amministrazione, nella gestione dei crediti infragruppo e nei progetti di business, per capire se ci siano o meno irregolarità di bilancio e finanziarie, come ipotizza la Procura, e se la società fondata da Daniela Santanchè possa stare in piedi o meno. Ieri il Tribunale civile di Milano ha ordinato un’ispezione giudiziale sull’amministrazione dell’azienda editoriale, presieduta fino al gennaio 2022 dalla ministra del Turismo, la quale l’autunno successivo ha ceduto le quote a Luca Ruffino, divenuto presidente a marzo e morto suicida il 5 agosto. I giudici (Simonetti-Ricci-Zana) hanno accolto le richieste di un gruppo di soci di minoranza, guidati da Giuseppe Zeno e rappresentati dall’avvocato Antonio Piantadosi, che hanno intentato causa per presunte irregolarità, e dei pm Laura Pedio e Marina Gravina, titolari di più filoni di inchiesta sul caso Visibilia, che vede indagata la senatrice FdI per falso in bilancio e bancarotta.

