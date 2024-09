Ispezione dei carabinieri del Nas, albergo sotto sequestro 

Dopo l’ispezione l’albergo è stato messo sotto sequestro amministrativo. Nella mattinata di ieri, i carabinieri del Nas di Cagliari, congiuntamente al personale del servizio igiene, alimenti e nutrizione del locale Asl, hanno posto sotto sequestro l’Hotel Rocca Dorada, struttura ricettiva a quattro stelle in località Sa Murta Bianca a Santa Margherita di Pula. L’albergo aveva riaperto da poche settimane dopo il ricorso al Tar in seguito al precedente sequestro dei carabinieri, per via di alcune strutture che poggiavano su suolo comunale.

Durante l’ispezione sarebbero state rilevate gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui la presenza di animali infestanti e la mancata adozione delle procedure di autocontrollo relative alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali. In aggiunta, il nucleo di antisofisticazione avrebbe individuato carenze di carattere strutturale e l’assenza delle autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività di ristorazione. Da qui il provvedimento cautelare a tutela della salute pubblica, che ha portato al sequestro amministrativo dei locali, delle attrezzature e degli alimenti stoccati e preparati. Il valore totale del sequestro è stato stimato intorno ai 200mila euro. (f. c.)

