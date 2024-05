Ispettori contro le discariche, presto in campo i volontari 

Gli ispettori ambientali volontari entreranno presto in azione nelle strade della città. È alle fasi finali la formazione che ha preso il via lo scorso marzo. Presto potranno scendere in campo in ausilio alla De Vizia, alla Polizia locale e agli ispettori ambientali del Comune, per dare una mano nel controllo del territorio per la prevenzione della formazione delle discariche.

Superato l’esame finale, adesso sarà il sindaco a completare l’iter con un decreto di nomina per l’iscrizione nel Registro degli ispettori volontari comunali. Questi ultimi saranno dotati di vestiario, a cominciare da un giubbino che avrà la scritta “Ispettore ambientale” accompagnato dai loghi del Comune e della De Vizia. Tutti avranno anche un tesserino di riconoscimento.

Sono in tutto sedici, gli ispettori pronti a mettersi a disposizione per la tutela del territorio. Alcuni sono dipendenti comunali, altri nominati dalla De Vizia, e poi ci sono anche cittadini volontari.

L’Ispettore ambientale volontario si occuperà dell’attività di sensibilizzazione e informazione ai cittadini sulle corrette pratiche da seguire nella gestione dei rifiuti e sulla loro corretta differenziazione, contribuendo così alla difesa del suolo e del paesaggio, alla tutela dell’ambiente e del decoro cittadino. Il loro contributo sarà fondamentale anche nelle operazioni di ispezione delle buste di indifferenziata che sono lasciate su strade e marciapiedi.

