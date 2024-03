Ispettori contro l’abbandono dei rifiuti 

Per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti scendono in campo anche i vigilantes ambientali, veri e propri ispettori che da maggio si occuperanno di monitorare strade e piazze di Quartu, sensibilizzare i cittadini sulle regole della differenziata e - se necessario - segnalare in tempo reale alla Polizia locale situazioni di degrado da sanzionare. Sedici in tutto quelli selezionati da Comune e De Vizia - la società che si occupa dell’igiene urbana in città - pronti a frequentare il corso di formazione, con tanto di esame finale, in partenza la prossima settimana. «Felici di dare il nostro contributo per migliorare la città», raccontano i volontari quartesi in attesa di attestato di qualifica e “divisa” da ispettori ambientali.

Le lezioni

Da lunedì parte la formazione di quaranta ore nell’ex Convento dei Cappuccini, con lezioni ogni lunedì e mercoledì, per poi concludersi a inizio maggio con una prova finale per la verifica dell’apprendimento. Una volta superato l'esame, sarà il sindaco a completare l’iter attraverso un decreto di nomina per la relativa iscrizione nel registro degli ispettori volontari comunali. E infine il via al nuovo servizio, con i sedici volontari che saranno dotati di giubbino con i loghi del Comune e di De Vizia, e tesserino di riconoscimento.

Il progetto

Una novità voluta da tutto il Consiglio comunale, gruppi di minoranza compresi. E concretizzata grazie al lavoro della commissione Ambiente. «Con queste nuove figure stiamo incrementando la capacità dell'amministrazione comunale in ottica ambientale», commenta il vicesindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna. «In questo modo possiamo avviare una più puntuale opera di sensibilizzazione, affinché sempre più cittadini, anche i più ‘distratti’, prendano atto di quanto sia necessario avere un territorio in ordine. Il principale compito degli ispettori volontari sarà informare gli utenti sulle regole da rispettare, e non mancherà il loro supporto agli organi competenti tramite le segnalazioni volte a fermare l’errata differenziata e il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti».

Cittadini attivi

Sedici gli ispettori pronti a mettersi a disposizione della cittadinanza per la tutela del territorio: alcuni dipendenti comunali, altri nominati da De Vizia, insieme a diversi cittadini volontari. Fra loro c’è Emanuele Contu, 52 anni, dal 2021 presidente del comitato di Margine Rosso e appassionato di archeologia militare. «Come comitato facciamo già attività di controllo del territorio, dedicando molto tempo alle bonifiche e alla valorizzazione delle bellezze presenti», ricorda. «Con questo nuovo ruolo cercherò di incidere ancora di più per migliorare la situazione nella zona del litorale». Nella compagnia ambientale c’è anche Mauro Paulis, 60 anni, componente del gruppo di cittadinanza attiva quartese Oikos. «Durante le escursioni in canoa mi capita spesso di trovare rifiuti di ogni genere, così è nata la mia missione a tutela dell’ambiente», racconta. «Una lotta contro le situazioni di degrado che, oltre da semplice cittadino, ora porterò avanti anche come ispettore».