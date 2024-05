«Isole unite contro gli svantaggi» 

Creare ponti culturali e commerciali tra le isole dell’Europa, sia quelle del Mediterraneo sia quelle dell’Atlantico come Canarie e Azzorre. Unire le forze perché lo svantaggio di essere lontani diventi un vantaggio. È il messaggio che arriva dal secondo Forum interculturale delle Isole di Europa, organizzato a Cagliari da Eurinsula, proprio per dialogare di insularità e trasporti, ma anche di cooperazione per la promozione culturale e territoriale.

Il confronto

«L’obiettivo è condividere i problemi che affrontano le realtà insulari e prestare attenzione a quelle che possono essere le soluzioni. In questo incontro non si parla tanto di Sardegna, ma di tutte le esperienze che provengono dalle altre isole. Lo scopo è quello di scambiare opinioni e impressioni con un duplice taglio divulgativo e scientifico», ha detto Stefano Matta, responsabile del Comitato scientifico. «Per superare gli svantaggi dell’insularità è importante ascoltarci e vedere quali sono i modelli sviluppati nelle altre isole. Per muoverci siamo costretti a prendere la nave o l’aereo, quindi è importante avere anche una Carta dell’insularità dove noi possiamo elencare tutte le nostre difficoltà e trasformarle in grandi opportunità, come per esempio hanno fatto le Canarie», ha spiegato Isabel Vera, organizzatrice dell’evento e ideatrice di “Islas del Mar”, il cui fine è quello di unire le diversità territoriali, la cultura, la storia, l’archeologia e le tradizioni delle isole per trasformarli in modelli da scoprire per un reale scambio interculturale.

L’imprenditrice punta a una convenzione che raggruppi tutte le voci. «Per confrontarci e crescere insieme. Il nostro modello di continuità territoriale, nelle Canarie, regge perché il nostro governo si è attivato per averlo. Oggi Canarie e Baleari si sono unite e i cittadini hanno uno sconto del 75 per cento sul trasporto aereo. Qui in Sardegna chi arriva al governo cambia modello e così non funziona», ha aggiunto Vera.

Aldo Berlinguer, presidente dell’osservatorio Eurispes sull’insularità, evidenzia come il principio di insularità, pur esistendo ormai da due anni, non abbia trovato ancora piena applicazione. «E neanche una chiara definizione, perché oltre a dire che la Repubblica riconosce la peculiarità delle isole, dice che vanno rimossi gli svantaggi della condizione insulare. C’è una commissione bicamerale che ci lavora, e organismi vari che studiano questo gap insulare, ma ancora non siamo approdati a soluzioni concrete». Per questo il forum vuole anche «tessere una tela di rapporti con le altre isole, vedere quali sono le prassi virtuose degli altri e cercare di trovare una comunione di intenti all’ombra delle norme europee che sono ancora disapplicate», ha evidenziato Berlinguer.

Ponte tra le comunità

Sandro Raposo, rappresentante di una compagnia aerea delle Azzorre, è arrivato a Cagliari per studiare una nuova rotta aerea che possa collegare la Sardegna con Ponta Delgada. «Vogliamo unire i due arcipelaghi e rafforzare i collegamenti con i nostri conterranei che vivono qui. È un passaggio molto importante per la cultura delle nostre isole».

RIPRODUZIONE RISERVATA