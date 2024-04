Isole minori, via alla nuova gara d’appalto 

Un’unica gara ma divisa in tre lotti. Riparte l’affidamento dei collegamenti tra la Sardegna e le isole minori. Dopo che gli ultimi bandi sono andati deserti e gli uffici dell’assessorato ai Trasporti sono stati costretti a ricorrere alle procedure negoziate per garantire la continuità territoriale, la Regione ha pubblicato la nuova gara d’appalto. «Il valore stimato della concessione», si legge nel documento approvato il 10 aprile, è cresciuto rispetto al passato.

Per la linea La Maddalena-Palau è di 76 milioni di euro, altri 137milioni per i collegamenti tra Carloforte e i porti di Calasetta e Portovesme, infine altri 18 milioni per la Porto Torres-Asinara. Importi riferiti ad appalti della durata di sei anni, a cui bisogna aggiungere l’Iva: complessivamente si potrebbero superare i 250 milioni di euro. Ci sarà tempo fino al 27 maggio per presentare le offerte. Fino al prossimo 30 giugno la compagnia titolare del servizio su queste tratte sarà la Delcomar, che si era aggiudicata la procedura d’emergenza promossa dalla Regione dopo il terzo bando andato deserto. Il precedente accordo scadeva il 31 dicembre. In quell’occasione venne messo a punto anche un sistema di sconti per i non residenti a Carloforte e La Maddalena: un carnet da 10 corse andata e ritorno a tariffe inferiori di circa il 30 per cento, con valenza annuale.

