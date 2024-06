«Isole minori, nuova gara in bilico» 

In vista della nuova gara «la politica deve ascoltare le imprese del mercato di riferimento e fornire input ai funzionari amministrativi della direzione marittima generale per la stesura del nuovo bando, che deve garantire un indispensabile equilibrio finanziario previsto nel contratto di servizio». Lo dichiara il deputato della Lega Dario Giagoni a proposito del bando della Regione per l’affidamento del servizio di trasporto marittimo tra la Sardegna e le Isole minori di La Maddalena e San Pietro (Carloforte) andato deserto. Entro fine mese è annunciato un nuovo bando e, nel frattempo, ha fatto sapere la Regione, non ci saranno interruzioni di servizio. Ma secondo Giagoni «questo non serve a risolvere la questione». Infatti, «è inutile una corsa al bando se non risponde alle reali esigenze del servizio di trasporto». Per questo, conclude il parlamentare, «se dalla Regione non ascoltano ora i punti evidenziati dagli operatori del settore il rischio è di ritrovarci a dicembre in questa stessa situazione».

