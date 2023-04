Isole minori, collegamenti a rischio 

Il corrispettivo annunciato dall’assessorato ai Trasporti per la copertura del servizio da aprile a dicembre è di 11.504.437,89 euro (imponibile di 10.458.579,90 euro e Iva al 10%, pari a 1.045.857,99 euro), con «l’adeguamento del corrispettivo alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo, nel suo ultimo dato disponibile pari a 118,5 (febbraio 2023) che porta un tasso di inflazione rispetto alla data di avvio del contratto (aprile 2016) del 18,98%». Davanti a queste cifre Delcomar risponde polemicamente: «Il precedente vettore pubblico, Saremar, per effettuare meno corse delle attuali, percepiva ben 4 milioni di euro l’anno in più rispetto alla Delcomar in un periodo durante il quale i costi di gestione (combustibili, materie prime, etc.) erano pari alla metà degli attuali».

Le difficoltà economiche per sostenere il servizio aprono scenari rischiosi: «Se la decisione» della Regione di non adeguare i compensi per gli oneri di servizio «fosse confermata», la Delcomar avrà «la necessità di ridurre i servizi sia alla Maddalena che a Carloforte già dal primo maggio».

Il numero di collegamenti marittimi su Carloforte e La Maddalena potrebbe subire un ridimensionamento dal primo maggio. È quanto fa sapere la Delcomar, la compagnia in servizio su entrambe le isole. Dopo la proroga del servizio disposta dalla Regione (dal primo aprile sino al 31 dicembre) «per garantire il servizio pubblico», arrivano i chiarimenti della società di navigazione: «Abbiamo chiesto che l’amministrazione regionale si facesse carico della compensazione degli insostenibili costi di gestione», scrive Delcomar in una nota. Costi che «hanno portato la compagnia di navigazione in una condizione di sofferenza finanziaria». Nel documento si sostiene che «l’amministrazione regionale si è rifiutata di adeguare i compensi nella misura sufficiente per il regolare svolgimento degli attuali servizi».

Il numero di collegamenti marittimi su Carloforte e La Maddalena potrebbe subire un ridimensionamento dal primo maggio. È quanto fa sapere la Delcomar, la compagnia in servizio su entrambe le isole. Dopo la proroga del servizio disposta dalla Regione (dal primo aprile sino al 31 dicembre) «per garantire il servizio pubblico», arrivano i chiarimenti della società di navigazione: «Abbiamo chiesto che l’amministrazione regionale si facesse carico della compensazione degli insostenibili costi di gestione», scrive Delcomar in una nota. Costi che «hanno portato la compagnia di navigazione in una condizione di sofferenza finanziaria». Nel documento si sostiene che «l’amministrazione regionale si è rifiutata di adeguare i compensi nella misura sufficiente per il regolare svolgimento degli attuali servizi».

Taglio dei collegamenti

Le difficoltà economiche per sostenere il servizio aprono scenari rischiosi: «Se la decisione» della Regione di non adeguare i compensi per gli oneri di servizio «fosse confermata», la Delcomar avrà «la necessità di ridurre i servizi sia alla Maddalena che a Carloforte già dal primo maggio».

Polemiche sulle risorse

Il corrispettivo annunciato dall’assessorato ai Trasporti per la copertura del servizio da aprile a dicembre è di 11.504.437,89 euro (imponibile di 10.458.579,90 euro e Iva al 10%, pari a 1.045.857,99 euro), con «l’adeguamento del corrispettivo alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo, nel suo ultimo dato disponibile pari a 118,5 (febbraio 2023) che porta un tasso di inflazione rispetto alla data di avvio del contratto (aprile 2016) del 18,98%». Davanti a queste cifre Delcomar risponde polemicamente: «Il precedente vettore pubblico, Saremar, per effettuare meno corse delle attuali, percepiva ben 4 milioni di euro l’anno in più rispetto alla Delcomar in un periodo durante il quale i costi di gestione (combustibili, materie prime, etc.) erano pari alla metà degli attuali».

Strappo con i sindacati

Non mancano le schermaglie con i sindacati. Nel mirino soprattutto le accuse della Cisl (il segretario Ignazio Lai ha detto che «le compagnie non si presentano alle procedure negoziate»). Delcomar replica: «Del tutto ingiustificate e non corrispondenti al vero sono le affermazioni della della Cisl. La Delcomar non si è mai sottratta al confronto con l’assessorato ai Trasporti né con le altre parti interessate».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata