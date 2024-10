Isole green: Asinara nella rete di Smilo 

Non sono altro che isole sostenibili e resilienti che svolgono un ruolo chiave nella salvaguardia dell’ambiente. Anche l’Asinara è entrata a far della rete internazionale Smilo, l’associazione che sostiene le piccole isole di meno di 150 chilometri quadrati, verso il loro sviluppo e la gestione sostenibile delle loro risorse, a partire da acqua, energia, rifiuti e patrimonio culturale. Si sono appena conclusi cinque giorni di incontri intensi, scambi di buone pratiche tra gestori di piccole isole provenienti da ogni parte del mondo. Dal 14 al 18 ottobre, nell’arcipelago delle Frioul e a Marsiglia, l’associazione Smilo (Small Islands Organisation) ha riunito120 partecipanti, provenienti da 40 isole e 25 paesi per discutere sui temi legati alla sostenibilità. In rappresentanza dell’Italia erano presenti le isole dell’Asinara, di Tavolara e di Capraia. «Una importante vetrina internazionale per sostenere la gestione integrata dei territori insulari nei settori dell’acqua e dei servizi igienico-sanitari, dei rifiuti, dell’energia, della biodiversità», spiega il direttore del Parco Asinara, Vittorio Gazale, «Un programma basato su un processo di certificazione che premia le buone pratiche con il marchio Sustainable Island». L’Ente Parco Asinara è stato invitato per presentare il percorso della Carta europea sul turismo sostenibile, con particolare riferimento alla tutela della prateria di posidonia oceanica. (m. p.)

