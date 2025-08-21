Isole ecologiche interrate al posto degli eco-box 

Via gli ecobox-discariche, per lasciare spazio a delle isole ecologiche interrate e videosorvegliate. Lo propone “Iniziativa Alghero”, l’associazione che, volta per volta, tenta di suggerire soluzioni in merito alle criticità maggiormente segnalate da residenti e turisti. Uno dei grossi problemi è sicuramente la gestione degli ecobox, i contenitori dei rifiuti in uso a bar e ristoranti. «Sono diventati dei ricettacoli di rifiuti fino a palesarsi delle indecenti mini-discariche. Questo accade in particolare nei mesi di massima affluenza turistica quando, per inciviltà, mancanza di adeguata comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale e lacune del servizio, tali strutture diventano degli ammassi di immondizia», spiega il presidente di “Iniziativa Alghero”, Francesco Sasso. A ciò si aggiunge la scelta infelice delle collocazioni, spesso a ridosso di monumenti e aree di pregio. La soluzione? La creazione di due o tre isole ecologiche interrate, riservate alle attività commerciali del quartiere antico. «Riteniamo questa soluzione una svolta per il decoro del nostro centro storico e possa prevenire fenomeni di diffuso degrado. Inoltre, se tale sperimentazione darà risultati positivi, sarà possibile estendere il modello ad altre zone della città».