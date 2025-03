Isole ecologiche al mercato civico e nel cimitero  

Isole ecologiche, con cassonetti per le diverse frazioni di rifiuti, invece della raccolta e ritiro della spazzatura indifferenziata. Via, da ieri, a Serrramanna, al nuovo corso dei rifiuti in due diversi, importanti, compendi del paese: il mercato civico settimanale del sabato e il cimitero comunale, che finora erano rimasti esclusi dalla differenziazione dei rifiuti prodotti.

Il cambio di rotta grazie alle isole ecologiche installate negli spazi del marcato ospitato nell’area di via XXV Aprile e nel cimitero comunale. Più rifiuti differenziati meno secco indifferenziato prodotto: l’equazione, in Municipio ne sono convinti, porterà a un risparmio per i cittadini.

«Invitiamo i cittadini e i commercianti a utilizzare costantemente e in modo corretto i contenitori messi a disposizione, contribuendo così a un sistema di raccolta più efficiente e sostenibile. Sono convinto che possa esserci un risparmio poiché sia al mercato rionale sia nel cimitero, finora si è sempre e solo trattato rifiuti indifferenziati, con costi di smaltimento importanti», commenta il sindaco Gabriele Littera.

Il nuovo corso dei rifiuti al mercato rionale e al cimitero porta la firma del Comune, in collaborazione con la società Formula Ambiente Spa, aggiudicataria dell'appalto per la raccolta dei rifiuti, e con laCooperativa Ali, affidataria del servizio di gestione del cimitero: I nuovi contenitori consentiranno il corretto conferimento e la separazione dei rifiuti diverse frazioni di rifiuti: secco indifferenziato, plastica, vetro, umido/organico, carta e, limitatamente al cimitero, vetro e lattine. (i. pil.)

