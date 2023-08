Isole ecologiche a Porto Corallo 

Da questo mese raccolta dei rifiuti più efficiente a Villaputzu grazie a due isole ecologiche mobili automatizzate. Sono state posizionate nella località turistica di Porto Corallo e funzionano tramite lettore di tessera sanitaria per gli iscritti al ruolo Tari.

«Questo nuovo servizio – ha messo in evidenza il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu – non sostituisce in alcun modo il regolare servizio porta a porta che proseguirà normalmente come da calendario. Per questo motivo invitiamo i cittadini e i turisti ospiti nel nostro territorio a utilizzare le isole in caso di contingenze legate alla partenza e non in sostituzione del servizio porta a porta». Si tratta, insomma, di un servizio aggiuntivo che può essere utilizzato da tutti gli utenti me che risponde in particolare alle esigenze turistiche.

