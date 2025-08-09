Isole d’altri mari, ultima notte a Tadasuni 

Dopo due giorni di incontri sonori e contaminazioni culturali, la seconda edizione di “Isole d’altri mari” si avvia al suo ultimo atto, portando a compimento la tappa del festival Dromos a Tadasuni.

L’apertura, alle 19 in piazza Santa Croce (a ingresso libero), sarà affidata ad Argia featuring Nicola Urru su cantadore, progetto che nasce dall’incontro tra sonorità contemporanee e la tradizione vocale sarda. Formato da Alberto Balia (voce e chitarra), Enrico Frongia (voce, chitarra, percussioni) e Massimo Perra (fisarmonica), il trio Argia, con il suo approccio raffinato e sperimentale, intreccerà le proprie trame strumentali con la voce profonda e autentica di Nicola Urru.

Alle 22, gran finale al Parco Comunale con Stanley Jordan Trio with special guests Antonello Salis & Gavino Murgia; una produzione originale firmata Dromos. Quattro volte candidato ai Grammy Award, Stanley Jordan è celebre per la sua tecnica rivoluzionaria del touch tapping, che gli consente di suonare la chitarra come un pianoforte, articolando melodie e accordi con entrambe le mani.

