Isole d’altri mari per tre giorni a Tadasuni  

Non si ferma la XVI edizione del Dromos che da si trasferisce a Tadasuni per le tre intense giornate di Isole d’altri mari, costola del rinomato festiva oristanese.

Si parte stasera alle 18 nella piazza della chiesa della Santa Croce (ingresso libero) con un incontro tra il grande maestro di launeddas Luigi Lai e Valerio Corzani, musicista e voce nota di Rai Radio 3. “Lo strumento è la mia casa” si intitola l'appuntamento tra parole e musica in cui il musicista di San Vito racconterà il suo rapporto con lo strumento simbolo della musica tradizionale sarda, la sua casa accogliente, spiegando tecniche, sinergie, legami indissolubili e passioni. Un rendez-vous colloquiale, in cui Corzani continuerà a esplorare le premesse tecniche e teoriche delle launeddas insieme al suo virtuoso interprete anche attraverso un'esibizione prevista con il chitarrista Marcello Floris. La registrazione dell'appuntamento verrà messa online nei prossimi mesi, diventando un prezioso podcast di Radio3 Rai e RaiPlay Sound.

Dopo quella di Marcello Floris accanto a Luigi Lai, ancora una chitarra, quella sarda preparata di Paolo Angeli intreccerà le sue note con quelle di un'altra espressione emblematica della tradizione musicale sarda: quella del canto a tenore, una delle polivocalità più antiche del Mediterraneo ancestrale, qui rappresentato dal Tenore Murales de Orgosolo, con Franco Corrias (sa vohe), Salvatore Musina e Cosimo Mureddu (sas mesuvohes), Maurizio Bassu (sa hontra) e Antonio Musina (su bassu). Alle 21.30 al Parco Comunale, il trio formato dal violoncellista olandese Ernst Reijseger con il connazionale Harmen Fraanje al pianoforte e il senegalese Mola Sylla alla voce, m'bira e xalam.

RIPRODUZIONE RISERVATA