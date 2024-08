“Isole che parlano” tra mare e granito 

Un festival scolpito nel granito della Gallura che guarda al mondo e non solo a quelle Bocche di Bonifacio, sfondo naturale e iconico di gran parte dei concerti. Le “Isole che parlano”, la rassegna ideata e diretta da Paolo e Nanni Angeli, sono quelle di approdo di un viaggio musicale che porta nell’Est Europa, nella penisola Iberica, nei Balcani, in Oriente e nel Nord Africa. Che ha radici profonde nella musica popolare – ad iniziare da quella sarda – ma la declina con i linguaggi contemporanei, l’elettronica, la sperimentazione. Che poi è la strada battuta da Paolo Angeli che – partito da Palau con la sua chitarra preparata e le sonorità galluresi – è approdato sui grandi palcoscenici internazionali e a una candidatura al Grammy. Un viaggio tutto da scoprire con artisti fuori dai circuiti più battuti, dove la musica è accompagnata dalla fotografia, dai sapori e dalla narrazione del territorio.

L’anteprima

Si parte sabato e domenica al tramonto (ore 18,30) con l’anteprima in due luoghi simbolo della Gallura, la tomba dei giganti di Coddu Vecchju ad Arzachena e il palazzo di Baldu a Luogosanto. Nel sito arzachenese di scena Sanem Kalfa e George Dumitriu Duo (Turchia/Romania/Paesi Bassi) che con voce, viola e chitarra elettrica proporranno un set in cui le canzoni saranno rilette con improvvisazione di matrice jazzistica. Il primo settembre a Luogosanto il trio del chitarrista sardo Raffaele Matta (con Andrea Parodo al basso e Nicola Vacca alla batteria) presenterà l’album Bandra West. Miele e vermentino a Km zero accompagneranno la musica.

Fari e scogliere

Dai siti archeologici al mare per il clou del programma musicale a partire da giovedì 5 settembre con il suggestivo concerto al tramonto sulla scogliera granitica di Punta Tegge a La Maddalena del duo sperimentale spagnolo Los Sara Fontàn (Spagna). Venerdì a Palau si passa dal concerto acustico mattutino sulla scogliera di Talmone con il sassofonista Antonio Raia al pomeriggio a Cala Martinella con Risacca #19 e il cagliaritano Daniele Ledda, fino alla sera (ore 21,30) al faro con il collettivo The Elephant che vede insieme tre personalità di spicco del jazz sperimentale italiano: Gabriele Mitelli (tromba, voce, elettronica), Pasquale Mirra (vibrafono, elettronica), Cristiano Calcagnile (batteria, percussioni). Sabato pomeriggio alla Roccia dell’orso la scena è tutta per la Sardegna in uno dei momenti più suggestivi del Festival dedicato al Canto a Tenore con i Tenore Santa Rosulia de Benetutti e Santu Franziscu di Alà. Poi il ritorno al faro con due concerti. Il primo con Sutari Trio che arriva dalla Polonia. Un ensemble al femminile che costruisce ponti tra la musica popolare della Polonia e dell'Ucraina, rivisitate in chiave contemporanea.Il secondo con Meral Polat Trio (Kurdistan/USA/Belgio/Paesi Bassi) che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso canzoni popolari del Kurdistan e dell’Anatolia.Domenica si chiude con una delle esperienze più amate dal pubblico: il concerto al tramonto a Cala Corsara sull'isola di Spargi che vedrà protagonista il fisarmonicista bielorussoYegor Zabelov.

Fotografia

Ma il festival non è solo musica. Anzitutto c’è “Isole che parlano ai bambini” che da 20 anni si propone ai più piccoli e agli adolescenti. Ma soprattutto un’interessante sezione fotografia con la mostra “Sguardo di frontiera” del grande fotoreporter recentemente scomparso Ivo Saglietti. L’esposizione - che si inaugura giovedì 5 settembre alle 21,30 e sarà visitabile fino al 6 ottobre nel Cineteatro Montiggia - rappresenta un omaggio alla carriera di Saglietti, tre volte vincitore del World Press Photo.La mostra presenta 61 immagini che abbracciano un periodo che va dalla fine degli anni ‘80 fino al 2018 e che proporranno un viaggio nello spazio e nel tempo sulle orme del lavoro di Saglietti. “Sguardo di frontiera” che è anche la filosofia di un festival proiettato all’incontro tra i popoli.

