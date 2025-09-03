VaiOnline
L’anteprima.
04 settembre 2025 alle 00:11

“Isole che parlano ai bambini” XXI anno A Palau laboratori, incontri e spettacoli 

Dopo i concerti dell’anteprima “Aspettando isole che parlano”, in programma sabato e domenica a Luogosanto e Arzachena, ad aprire ufficialmente la nuova edizione del festival internazionale “Isole che parlano” sarà come da tradizione la sezione dedicata ai bambini. Giunta alla sua XXI edizione, la rassegna si terrà dall’8 al 10 settembre a Palau: 3 giorni di spettacoli e laboratori “a misura” di bambini e adolescenti, dedicati al dialogo tra le generazioni, in cui i linguaggi dell’arte diventano strumento di scoperta del sé, dell’altro e del territorio.

«I bambini e i ragazzi sono persone con un proprio modo di esprimersi e vivere in comunità, per noi è importante valorizzare e dare spazio all'espressione del loro punto di vista sul mondo lasciandoli liberi di sperimentare ed esprimersi attraverso i linguaggi dell'arte», racconta Alessandra Angeli, ideatrice e curatrice di questo piccolo grande festival nel festival. «Per questo è per noi importante mantenere un costante dialogo tra le generazioni e con il territorio; quest’anno sperimenteremo danze circensi, sculture e tessiture volanti, immagini video che ci proietteranno su visioni del futuro con l’intelligenza artificiale. Saranno realizzate più opere collettive che parlano… di me, di te, di noi, di presente, di passato, di futuro, di arcobaleni e di pace». Tutte le informazioni e il modulo di iscrizione sul sito ufficiale.

