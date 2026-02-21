VaiOnline
Orosei.
22 febbraio 2026 alle 00:58

Isolati, senza connessioni e telefoni 

L’allarme di Confindustria: «Danni concreti al sistema produttivo» 

Niente telefonia, connessione internet e rete mobile. Paralisi e disagi senza fine a Orosei e dintorni per residenti e imprese, da settimane off limits. Dopo tanta pazienza, Confindustria denuncia la situazione con una dura protesta alla luce delle complicazioni per tutti gli operatori economici.

L’appello

«Chiediamo con urgenza un intervento immediato per il ripristino completo e definitivo dei servizi di telefonia fissa, internet e mobile nell'area di Orosei. Non bastano più interventi tampone», sottolinea Confindustria Sardegna centrale rivolgendosi a Tim e Vodafone. Ancora: «Chiediamo che siano accertate le cause dei disservizi e siano attivati interventi strutturali risolutivi che prevengano il ripetersi di tali criticità perché il diritto a infrastrutture efficienti non è una richiesta straordinaria. Stiamo parlando di garantire le condizioni minime per fare impresa e salvaguardare occupazione e sviluppo».

Il maltempo

I disservizi sono aggravati dal maltempo degli ultimi giorni. Non solo. «Le interruzioni sono ricorrenti e cicliche da decenni. Nonostante le numerose segnalazioni effettuate agli operatori, i problemi persistono e le imprese continuano a pagarne il prezzo, pur necessitando di connettività veloce, stabile e affidabile», sottolinea Confindustria.

I danni

«È una situazione che sta diventando insostenibile e provocando danni concreti e pesanti ripercussioni sul sistema produttivo. Le imprese del territorio si trovano di fatto isolate», sottolinea Confindustria. «L’impossibilità di comunicare in modo affidabile con clienti, fornitori e partner commerciali - spiega - compromette seriamente lo svolgimento delle normali attività produttive, commerciali e amministrative, con conseguenze dirette sulla competitività e sulla continuità operativa delle aziende. Particolarmente colpito risulta il comparto cave, settore strategico per l’economia del territorio, con una fortissima quota di export, che necessita di connessioni stabili per le attività. Ma le criticità riguardano anche le altre imprese del territorio oltre a coinvolgere l’intera comunità». Confindustria - conclude - «continuerà a monitorare la situazione e si riserva di intraprendere ogni azione opportuna a tutela degli associati e dell’intero sistema economico locale».

