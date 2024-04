Isolare Teheran per riportare la pace in Medio Oriente 

Capri. Isolare quanto più possibile Teheran, agente destabilizzante del Medio Oriente, tra Libano, Siria, Iraq, Gaza e Mar Rosso, ma anche indirettamente sul fronte ucraino, con i suoi droni usati contro Kiev: è questa la certezza emersa dal G7 Esteri di Capri, una strategia che passa attraverso nuove, dure sanzioni contro l’Iran, in risposta al suo attacco con missili e droni - in larga parte fallito - contro Israele, sabato scorso. Misure di ritorsione che hanno anche un altro, delicato scopo: quello di contenere la reazione di Israele, che rischia di innescare un ciclo perverso di guerra che potrebbe infiammare l’intero Medio Oriente, con conseguenze drammatiche. Le sanzioni colpiranno gli individui e le aziende coinvolti in Iran nella produzione, vendita e consegna di missili e droni utilizzati tanto in Ucraina che contro Israele, nonché dagli Houthi nel Mar Rosso.

Sarà una strategia sufficiente per “punire” e scoraggiare Teheran e limitare la ritorsione israeliana? Preceduto dalle sanzioni americane e britanniche contro l’Iran, il G7, che vuole trasmettere un messaggio di unità delle democrazie, ci spera. Ma l’allarme è alto: riassumendo il sentimento del G7 Esteri, il capo della diplomazia Ue Josep Borrell, ha avvertito che «siamo sull’orlo di una guerra regionale nel Medio Oriente, che provocherebbe onde d’urto nel resto del mondo». L’Italia, fedele alla sua politica estera in costante ricerca della pace, come ribadito ancora una volta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, cerca senza sosta di disinnescare la bomba: «L’Italia, anche in qualità di presidente del G7, ha condannato l’attacco iraniano di sabato scorso. Ho personalmente espresso solidarietà al ministro degli Esteri israeliano, ma gli ho anche detto che bisogna essere prudenti e astenersi da ogni risposta o rappresaglia», ha ricordato Tajani durante il colloquio con la collega tedesca Annalena Baerbock, sottolineando l’importanza che Israele non conduca alcuna azione sia contro l’Iran che a Rafah.

RIPRODUZIONE RISERVATA