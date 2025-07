Isolamento finito: riapre la Provinciale 

Fine dell’isolamento per i serramannesi, che dalla settimana prossima si riappropriano della strada provinciale 54 per raggiungere Nuraminis e la Statale 131. È la novità più sostanziale annunciata dall’Anas per gli automobilisti (in media quasi mille ogni giorno) di Serramanna (e non solo) che percorrono gli 8 chilometri di asfalto per la 131 e che – dalla demolizione del cavalcavia avvenuta ad ottobre dello scorso anno nel novero del cantiere da 63 milioni di euro per l’adeguamento del tratto nuraminese della Carlo Felice – erano costretti ad allungare di molto il percorso. L’atto, in vigore da dopodomani, lascia invariate le limitazioni (velocità massima di 50 chilometri orari, divieto di sorpasso e restringimenti di carreggiata) imposte per la corrente di traffico diretta a nord, ma rivoluziona il percorso.

Il territorio

«Accolgo con soddisfazione la riapertura della Provinciale di Serramanna e l’avvio della fase finale dei lavori sulla statale 131», è il commento del sindaco di Serramanna Gabriele Littera, che parla di «risultato importante, atteso da tempo, che migliora l’accessibilità e la sicurezza della nostra viabilità. Ringrazio Anas per il lavoro svolto e invito tutti alla massima prudenza in questa fase di transizione».

La viabilità

Numerose le prescrizioni di Anas per i lavori tra Nuraminis e Serrenti: il traffico in direzione Cagliari verrà deviato al chilometro 32,300, all’altezza di Serrenti, sulla strada complanare e da qui su una carreggiata di nuova realizzazione, allestita in modalità provvisoria e in configurazione di cantiere, per poi ricollegarsi alla Statale 131 al chilometro 27, subito dopo il cavalcavia di Nuraminis, tramite una bretella di connessione. «La deviazione permette l’eliminazione dell’incrocio a raso di Samatzai, al chilometro 28,500 che si aggiunge a quello poco distante di Villagreca, già eliminato in precedenza», continua la nota Anas.

La riapertura della strada provinciale di Serramanna permette la possibilità di uscire e immettersi lungo il tracciato della 131 in direzione Cagliari. Permane la chiusura del cavalcavia di Nuraminis che sarà interessato dai lavori di completamento e il cui intervento richiede l’istituzione di un bypass nella carreggiata in direzione Sassari, in prossimità dell’opera, per permettere il varo delle travi e la realizzazione della soletta, oltre all’esecuzione della connessione tra l’attuale asse e il tratto in variante.

Lungo il tracciato provvisorio, specie nei tratti di collegamento e riconnessione alla viabilità principale e secondaria, è stata sistemata la segnaletica ad alta visibilità. Anas raccomanda prudenza e il rispetto di limiti e prescrizioni segnalate in loco, ricordando il numero della sala operativa territoriale 0705297600. I lavori da 63 milioni di euro sono finalizzati all’innalzamento degli standard di sicurezza e riguardano un tratto di circa 10 km di cui 3 sono già aperti al traffico a 4 corsie. Il completamento è previsto per gennaio 2026.

