Isola spezzata in due dai cantieri A Olbia si arriva solo in autobus  

Nell’unica regione ancora senza elettrificazione delle ferrovie – almeno fino al 2025 -, dove gran parte del tracciato risale alla fine del 1800, i cantieri servono come l’aria per cercare di rendere più moderni i quasi 600 chilometri di binari. Ma per permettere agli operai di Rfi di intervenire, nell’ultimo anno la circolazione è stata sospesa diverse volte. In alcuni casi anche per mesi. Sulla tratta Chilivani-Golfo Aranci, off-limits da fine settembre, i lavori di «potenziamento infrastrutturale» dovrebbero terminare il 31 gennaio. Fino a quel momento la Gallura sarà raggiungibile solo in autobus.

Il viaggio ibrido

E i disagi non mancano. Ogni domenica pomeriggio centinaia di studenti universitari viaggiano verso Cagliari e Sassari, dopo il weekend trascorso a casa. A Olbia è stato messo in piedi un servizio di bus sostitutivi: partenza nel primo pomeriggio dalla nuova stazione di Terranova. Per arrivare a Chilivani servono circa tra gli 80 e i 90 minuti di viaggio (a seconda dei ritardi) per 59 chilometri di strada. Nella stazione del Logudoro il treno – in arrivo da Sassari e diretto a Cagliari – solitamente aspetta l’arrivo del bus. I passeggeri devono scendere dal pullman, prendere i bagagli, e cercare posto a bordo del Blues. A Cagliari si arriva che il sole è già tramontato: servono da quattro a cinque ore di viaggio, compresi ritardi e intoppi. Che non mancano. Nei giorni scorsi ad esempio, sul percorso inverso (da sud a nord) un’avaria ha fermato il convoglio che da Oristano era diretto a Chilivani. Ma il bus per Olbia è partito lo stesso, senza aspettare i passeggeri in arrivo con il treno.

Un mese fa invece Rfi è stata costretta a fermare per un’intera mattinata (di domenica) in modo da consentire ai tecnici di installare un nuovo sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, il cosiddetto Sccm (sistema di comando e controllo multistazione) modulare.

E il 2024 si è aperto con un lungo cantiere sulla linea Macomer-Chilivani. Lavori durati quattro mesi che hanno spezzato in due l’Isola: per andare da Cagliari a Olbia in quel periodo – a seconda dell’orario di partenza – servivano quasi sei ore.

Gli investimenti

A fine ottobre Rfi aveva annunciato cantieri per sette milioni di euro legati a interventi di «manutenzione e potenziamento» della rete ferroviaria della Sardegna, a fronte di una gara da circa 1,3 miliardi di euro per l’intera rete nazionale. Una sproporzione che aveva fatto gridare i sindacati – e non solo – allo scandalo.

Anche perché attualmente sulla rete ferroviaria sarda si viaggia a bordo di Pendolini, Blues e Swing (tutti diesel), e per arrivare da Cagliari a Sassari (velocità media 80 chilometri all’ora) servono ancora tre ore, circa quattro se si vuole andare a Olbia. Per non parlare della tratta Macomer-Nuoro, 57 chilometri a una velocità media di 40 all’ora: un viaggio di un’ora e ventidue minuti.

