Isola Rossa, la barca si rovescia: due pescatori perdono la vita 

Due vittime del mare davanti all’Isola Rossa, nella costa di Trinità d’Agultu. Pietro Satta, 48 anni (titolare di un ristorante a Sassari) e Mauro Rossi, 71 anni (ligure ma residente nel paese), erano usciti per una battuta di pesca. Forse per l’impatto con una secca, il loro piccolo cabinato si è rovesciato, finendo sugli scogli. Satta e Rossi sono annegati. I loro corpi sono stati recuperati dopo alcune ore dai sommozzatori. Sul posto anche l’elicottero del 118, ma per i due pescatori i soccorsi sono stati vani.

