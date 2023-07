Isola rossa, cartolina del degrado 

Negli Usa lo chiamerebbero skyline. A Bosa marina è il profilo dell’Isola rossa, dove fu edificata la Torre che per la cittadina è importante tanto quanto il Castello. Parlare della Torre è come parlare di Bosa. Ecco perché, assistere al suo continuo degrado, appena interrotto da sporadici interventi e alla sua chiusura (che continua da anni) fa ancora più male. La Torre è stata aperta poche settimane fa solo per consentire alla Giunta comunale e a rappresentanti di enti vari di innalzare la bandiera delle Cinque Vele di Legambiente.

Il degrado

La Torre inaccessibile, come anche altri monumenti di Bosa, è un simbolo dell’inespresso volto culturale della città. Lo scoglio su cui sorge è sporco, tutt’intorno cresce una vegetazione spontanea, disordinata, non curata. Anche il Faro è chiuso da anni, la sua grande lampada è stata eliminata e le finestre sono murate. Monumento alla Bosa sul mare degli anni Quaranta e Settanta, ricchezza di immagini e ricordi che nel disinteresse prolungato nel tempo rischiano di perdersi e, nel caso del faro, di crollare. Da anni i vari amministratori assicurano che si aprirà ma ancora rimane chiusa.

Il Comune

«La Regione aveva finanziato centocinquantamila euro per la messa in sicurezza e riapertura della Torre aragonese - fa sapere il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Federico Ledda - Nel 2015 era stato redatto un progetto che prevedeva interventi di manutenzione straordinaria. Si tratta però di uno studio ormai inadeguato per far fronte alle attuali esigenze, perciò è in fase di aggiornamento e modifica. Ci saranno l’integrazione e rimodulazione di alcuni degli interventi che erano stati previsti in passato».

Gli scenari

Progetti e tempi certi di apertura? «Contiamo di poter garantire la riapertura del sito per la prossima stagione estiva – aggiunge Ledda - Ciò dovrà avvenire in sicurezza e con interventi completi che siano realmente funzionali e utili alla fruizione del bene. In linea generale gli interventi rimodulati riguarderanno l'illuminazione, il rifacimento degli impianti, le sistemazioni interne ed esterne. Abbiamo, inoltre, constatato che ormai va rinnovato anche l'intervento sulla scala che è diventata impraticabile e poco sicura. Per la cura delle aree esterne stiamo lavorando a una convenzione con l'agenzia Forestas. Insieme alla Torre si prevede di inserire altre aree rilevanti come quella degli uliveti del castello di Serravalle». L’intera area, su cui vige il divieto di accesso per ragioni di sicurezza, rimarrà inaccessibile ancora per un anno. Il progetto e i lavori sono ancora nel programma degli interventi per la stagione 2024? «Si ormai questa è andata» ammette il vicesindaco.

